Moyen-Orient: les Bourses européennes cèdent face à la hausse des prix du pétrole

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé en net recul jeudi, au sixième jour de guerre au Moyen-Orient, qui provoque une flambée des prix du pétrole.

Paris a perdu 1,49%, Londres 1,45% et Francfort 1,61%. Milan a perdu 1,61%.

