Kiev et Moscou échangent 200 prisonniers de guerre de chaque camp

Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés le 5 mars 2026, en un lieu non spécifié ( TELEGRAM/@Volodymyr Zelensky official / HANDOUT )

La Russie et l'Ukraine ont annoncé avoir échangé jeudi 200 prisonniers de guerre de chaque camp, première étape d'une opération plus large convenue lors de récentes négociations à Genève.

La Russie a indiqué qu'un total de 1.000 personnes - 500 de chaque camp - allaient être échangées jeudi et vendredi.

"Aujourd'hui, 200 familles ukrainiennes ont reçu le message qu'elles attendaient le plus: leurs proches rentrent à la maison", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Il a diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir ces militaires descendre de bus, les traits marqués, enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, scander "Gloire à l'Ukraine!", entonner en coeur l'hymne ukrainien ou embrasser ceux venus les accueillir.

"Je suis de retour, mes chers", a dit un jeune soldat en s'adressant à sa famille en vidéo.

Un autre essuyait ses larmes en entendant une voix féminine dans le haut-parleur de son smartphone: "Je t'aime, Sacha!" "Je t'aime aussi", a répondu cet homme au crâne rasé.

Parmi les Ukrainiens échangés, certains se trouvaient en captivité depuis quatre ans, notamment des militaires ayant participé à la défense de l'aciérie Azovstal à Marioupol, symbole de la résistance ukrainienne, a indiqué le commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmytro Loubinets.

"Beaucoup de personnes libérées se trouvent dans état psychologique difficile. Chez certains, un poids critiquement bas a été constaté", a-t-il ajouté.

Le ministère russe de la Défense a de son côté publié des images montrant ses soldats, enveloppés dans des drapeaux russes, monter dans un bus en poussant des cris de joie.

"Dans le cadre des accords conclus à Genève, un échange de prisonniers avec l'Ukraine aura lieu les 5 et 6 mars. 500 contre 500", a écrit le négociateur russe et conseiller du Kremlin Vladimir Medinski sur son compte Telegram.

Selon Moscou, les Emirats arabes unis et les Etats-Unis ont participé à la médiation de cet échange.

Les échanges de prisonniers et de corps sont le seul résultat concret de plusieurs cycles de pourparlers directs entre Kiev et Moscou organisés depuis 2025 sous la pression de Washington.

Une nouvelle réunion tripartite était attendue cette semaine avant d'être suspendue sine die en raison de la guerre au Moyen-Orient.

En février Kiev et Moscou avaient déjà échangé 157 prisonniers de guerre de chaque côté, premier échange de ce type depuis octobre 2025.

L'invasion russe de l'Ukraine lancée en février 2022 est devenue le pire conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, faisant des centaines de milliers de morts dans les deux pays, selon des estimations.