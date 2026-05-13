L'offre mondiale de pétrole va chuter cette année avec la guerre en Iran-AIE

Le directeur exécutif de l'AIE, M. Birol, s'exprime lors d'une conférence de presse à Istanbul

‌L'approvisionnement mondial en pétrole devrait ​diminuer d'environ 3,9 millions de barils par jour en 2026 ​en raison des perturbations causées par la ​guerre en Iran, ⁠a déclaré mercredi l'Agence ‌internationale de l'énergie (AIE), alors que plus d'un milliard de ​barils ‌en provenance du Moyen-Orient sont ⁠déjà perdus.

Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier, l'AIE ⁠indique que ‌la baisse de l'offre ⁠sera plus rapide que ‌celle de la demande, ⁠qui devrait diminuer de 420.000 ⁠barils par ‌jour cette année.

La demande en ​pétrole est ‌également sous pression du fait du conflit en ​Iran, qui a conduit à une flambée ⁠des prix et à un ralentissement de l'activité économique, indique l'AIE.

(Rédigé par Robert Harvey, version française Blandine Hénault, édité par Benoit ​Van Overstraeten)