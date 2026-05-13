L'offre mondiale de pétrole va chuter cette année avec la guerre en Iran-AIE

Le directeur exécutif de l'AIE, M. Birol, s'exprime lors d'une conférence de presse à Istanbul
L'approvisionnement mondial en pétrole devrait diminuer d'environ 3,9 millions de barils par jour en 2026 en raison des perturbations causées par la guerre en Iran, a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), alors que plus d'un milliard de barils en provenance du Moyen-Orient sont déjà perdus.
Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier, l'AIE indique que la baisse de l'offre sera plus rapide que celle de la demande, qui devrait diminuer de 420.000 barils par jour cette année.
La demande en pétrole est également sous pression du fait du conflit en Iran, qui a conduit à une flambée des prix et à un ralentissement de l'activité économique, indique l'AIE.
(Rédigé par Robert Harvey, version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)
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