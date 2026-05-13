 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'offre mondiale de pétrole va chuter cette année avec la guerre en Iran-AIE
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 10:05

Le directeur exécutif de l'AIE, M. Birol, s'exprime lors d'une conférence de presse à Istanbul

Le directeur exécutif de l'AIE, M. Birol, s'exprime lors d'une conférence de presse à Istanbul

‌L'approvisionnement mondial en pétrole devrait ​diminuer d'environ 3,9 millions de barils par jour en 2026 ​en raison des perturbations causées par la ​guerre en Iran, ⁠a déclaré mercredi l'Agence ‌internationale de l'énergie (AIE), alors que plus d'un milliard de ​barils ‌en provenance du Moyen-Orient sont ⁠déjà perdus.

Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier, l'AIE ⁠indique que ‌la baisse de l'offre ⁠sera plus rapide que ‌celle de la demande, ⁠qui devrait diminuer de 420.000 ⁠barils par ‌jour cette année.

La demande en ​pétrole est ‌également sous pression du fait du conflit en ​Iran, qui a conduit à une flambée ⁠des prix et à un ralentissement de l'activité économique, indique l'AIE.

(Rédigé par Robert Harvey, version française Blandine Hénault, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
2,84 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
107,42 USD Ice Europ -0,25%
Pétrole WTI
101,66 USD Ice Europ -0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

6 commentaires

  • 10:50

    Pour le long time le retour dr l'Iran et de la Russie sur le marché provoquera une surcapacité importante. C'est ce que Mr Trump redoute car le prix du baril reviendra alors sur des plus bas qui rendront l'exploitation du pétrole US non rentable pour une grande partie des puits

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 971,34 -0,11%
NOVACYT
0,7 -12,17%
SOITEC
154,75 +6,95%
Pétrole Brent
107,36 -0,31%
VALNEVA
2,572 +1,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank