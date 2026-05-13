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Hantavirus: en cas d'épidémie, le stock de masques en France est suffisant pendant "minimum trois mois", selon Matignon
information fournie par AFP 13/05/2026 à 11:01

En cas d'épidémie, la France dispose d'un stock de masques pour y faire face pendant "minimum trois mois", selon Matignon ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

En cas d'épidémie, la France dispose d'un stock de masques pour y faire face pendant "minimum trois mois", selon Matignon ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

En cas d'épidémie en France, ce qui n'est pas le cas avec l'hantavirus à ce stade, la France dispose d'un stock de masques pour y faire face pendant "minimum trois mois", a assuré mercredi Matignon.

"Le stock stratégique de l’Etat est suffisant pour protéger le pays pendant minimum trois mois en cas de vague épidémique. Il est d’ailleurs supérieur à la cible actée en sortie de Covid-19", selon un message à la presse des services du Premier ministre.

Par ailleurs, la capacité de production de la France "est estimée entre 2,6 et 3,5 milliards de masques par an", soit une capacité "suffisante pour faire face à une pandémie type Covid-19" qui "peut d’ailleurs être étendue si nécessaire", d'après la même source, sans précision sur le type de masques de protection.

"Pour rappel, il n’y a pas d’épidémie d’hantavirus dans le monde aujourd’hui et un seul cas dans notre pays" et ce virus, "tel qu’identifié, est beaucoup moins contagieux que le Covid-19", rappelle Matignon.

Mardi, la ministre de la Santé s'était montrée rassurante sur l'état de préparation du pays face à l'hypothèse d'une nouvelle épidémie, notamment au sujet des stocks de masques et de places disponibles dans les hôpitaux.

"Suite au Covid, nous sommes sur la trajectoire prévue de reconstitution des stocks de masques, donc nous n'avons pas d'inquiétude sur le sujet", avait indiqué Stéphanie Rist lors d'une conférence de presse aux côtés de nombreux experts, en écartant toute "circulation diffuse" du hantavirus Andes "sur le territoire national" à ce stade.

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4 commentaires

  • 11:32

    Et bientôt ils vont nous expliquer qu'ils ont des vaccins contre l'hantavirus

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