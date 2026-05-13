La Bourse de Paris prudente face aux incertitudes

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mercredi matin, temporisant après quatre jours de baisse ayant ramené l'indice du CAC 40 sous le seuil des 8.000 points.

Les investisseurs restent tiraillés entre les résultats du jour et les perspectives moroses.

A 10H30 (heure de Paris), le CAC 40 progressait de 6,30 points (+0,08%) à 7.986 points.

Mardi, le panier des 40 principales valeurs parisiennes avait conclu une quatrième journée de baisse d'affilée perdant 76,46 points (-0,95%) à 7.979,92 points.

D'un jour à l'autre, le contexte n'a pas pour autant évolué. Aucun accord n'est en vue dans le conflit au Moyen-Orient, au moment où Donald Trump se rend en Chine.

La fermeture du détroit d'Ormuz maintient les deux références mondiales du pétrole au-dessus du seuil des 100 dollars. A 10H30 de Paris, le pétrole Brent s'échangeait à 106.99 dollars le baril (-0,72%), et le WTI américain à 101.27 dollars le baril (-0,89%).

"Les stocks mondiaux de pétrole se contractent déjà à un rythme record", a prévenu l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

La hausse des prix de l'énergie alimente l'inflation (+2,2% sur un an en France au mois d'avril, +3,8% aux Etats-Unis).

Mardi, la baisse sur les marchés mondiaux a même touché les valeurs de la tech, qui avaient permis aux indices américains de battre des records malgré le conflit au Moyen-Orient.

Le Nasdaq a reculé (-0,71%). En France, le fabriquant de semi-conducteurs STMicroelectronics a aussi subi un recul (-5,22%, à 47,68 euros).

Mercredi matin, STMicroelectronics est repassé en tête du palmarès des valeurs les plus recherchées à Paris (+5,34%, 50,22 euros), alors que l'enthousiasme des investisseurs pour la tech repart, après les prises de bénéfices de la veille.

Alstom, Eurazeo et Vallourec salués, Eiffage déçoit

Hors CAC 40, Alstom progressait (+3,74%, 17,46 euros) après l'annonce de ses résultats trimestriels.

Porté par la demande mondiale de rames de train et de métro, Alstom a doublé son résultat net annuel et accru son chiffre d'affaires mais sa marge a reculé à 6,1%, d'après ses résultats annuels (avril 2025-avril 2026).

La société d'investissement Eurazeo (+1,91% à 47,9 euros) a, elle, annoncé une hausse sur un an de 7% de ses actifs gérés à la fin du premier trimestre, à 39,2 milliards d'euros.

Enfin, l'action Vallourec bondissait aussi (+5,42%, à 25,30 euros), malgré un chiffre d'affaires au premier trimestre en recul de 7% à 975 millions de dollars (environ 830 millions d'euros).

Au sein du CAC 40, l'action du constructeur Eiffage reculait de son côté, après l'annonce des résultats trimestriels (-0,92% à 134,40 euros).