L'offre mondiale de diesel devrait rester tendue tout au long de l'hiver, selon des responsables du secteur

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(Refonte, mise à jour avec commentaires, détails et contexte)

par Florence Tan et Siyi Liu

L'offre mondiale de diesel restera tendue en raison du manque de capacités de raffinage disponibles, de l'interdiction des exportations imposée par la Russie et de l'approche du pic de demande hivernal, ont déclaré mardi des dirigeants du secteur.

Les conflits en Ukraine et en Iran ont eu des répercussions sur les raffineries en Russie et au Moyen-Orient, faisant grimper les marges sur le diesel à des niveaux records en Europe et aux États-Unis, tout en réduisant les approvisionnements en brut vers l'Asie.

"Il y a véritablement une pénurie de produits, car il nous manque 2 millions de barils par jour en provenance de Russie, et près de 2 millions de barils par jour en provenance du Moyen-Orient", a déclaré mardi Russell Hardy, directeur général de Vitol, lors de la conférence de l’APPEC.

M. Hardy a précisé que l’approvisionnement en pétrole brut était plus solide que celui des produits pétroliers, le Moyen-Orient exportant environ 9 millions de barils par jour de brut et 1 million de barils par jour de produits pétroliers.

"Nos capacités de raffinage ne sont toujours pas suffisantes pour empêcher ces prélèvements", a-t-il ajouté.

"Nous continuons à puiser dans les excédents mondiaux, et nos stocks sont pratiquement au plus bas."

Mark Senn, vice-président senior chargé du négoce mondial chez Phillips 66 PSX.N , a indiqué que la plupart des raffineries américaines tournaient déjà à plein régime.

"Lorsque l’on anticipe une saison hivernale où les stocks de diesel sont nettement déficitaires, on se prépare à un contexte où cette tendance haussière pourrait se poursuivre sur ces marchés", a-t-il ajouté.

Les prix du diesel aux États-Unis ont atteint des niveaux records à la fin de la semaine dernière, tandis que le "crack spread" de ce produit , qui mesure la rentabilité du raffinage, a bondi mercredi pour atteindre un record intrajournalier de 108,02 dollars le baril.

M. Hardy, de Vitol, a déclaré que les prix élevés et le manque de stocks de carburant disponibles devraient réduire la demande mondiale de pétrole d’environ 1,5 million de barils par jour en 2026 par rapport à 2025.

Il a ajouté que l'écart entre les importations chinoises de brut en 2025 et 2026, compris entre 5 et 6 millions de barils par jour, n'est pas tenable et qu'il s'attend à ce que cet écart se réduise d'ici la fin de l'année afin que la Chine dispose de suffisamment de carburant pour l'hiver.