L'obligation vénézuélienne PDVSA 2020 atteint son plus haut niveau depuis 4 mois
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une obligation vénézuélienne en défaut de paiement a augmenté de 1 cent mardi pour atteindre 95 cents du dollar, son niveau le plus élevé depuis la mi-avril, après qu'un tribunal américain a rouvert cette semaine l'appel d'offres pour la société mère du raffineur Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela, ce qui pourrait conduire à des accords de paiement avec les détenteurs d'obligations.

