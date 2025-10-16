 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 123,00
-0,81%
Indices
Chiffres-clés

Marchés financiers: Merz appelle à la création d'une Bourse européenne
information fournie par AFP 16/10/2025 à 21:44

Le chancelier allemand Friedrich Merz, ici à Berlin le 16 octobre 2025, a appelé jeudi à la création d'une place financière européenne pour concurrencer ses rivales américaines et asiatiques. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz, ici à Berlin le 16 octobre 2025, a appelé jeudi à la création d'une place financière européenne pour concurrencer ses rivales américaines et asiatiques. ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé jeudi à la création d'une place financière européenne pour concurrencer ses rivales américaines et asiatiques, afin d'éviter la fuite des capitaux des entreprises du continent, en perte de compétitivité.

Lors d'un discours devant les députés allemands avant un sommet européen la semaine prochaine, le chancelier a répété la nécessité d'unifier les marchés de capitaux de l'UE.

Ce véritable serpent de mer des sommets des 27 prévoit d'harmoniser les règlementations des différentes bourses européennes, pour accélérer les flux financiers au sein de l'UE et faciliter les investissements.

"Nos entreprises ont besoin d'un marché des capitaux suffisamment large et profond pour pouvoir se financer mieux, et surtout, plus rapidement" a déclaré le dirigeant.

Berlin et Bruxelles ont donc "besoin d'une Bourse européenne pour que des entreprises prospères comme, par exemple BioNTech en Allemagne, n'aient pas à aller à la Bourse de New York", a-t-il ajouté.

Le laboratoire connu pour son vaccin contre le Covid-19 fait partie des entreprises du Nasdaq depuis 2019.

D'autres entreprises allemandes ont aussi tourné le dos à la bourse de Francfort pour celle de New York, comme la célèbre marque de sandales Birkenstock ou le géant gazier Linde.

Ce dernier avait quitté le Dax en 2023, dénonçant les règles boursières allemandes qui bridaient ses performances, ce qui avait été un coup de massue pour la place de Francfort.

" Euronext est prêt à contribuer au prochain niveau de consolidation des marchés en Europe pour créer un pool de liquidité plus profond afin de financer la croissance des entreprises européennes", a réagi le patron de l'opérateur de places boursières européennes Stéphane Boujnah dans une déclaration transmise à l'AFP.

Euronext, qui gère les Bourses de Paris, Milan, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Oslo, "a toujours été guidé par la forte conviction qu'en Europe, il est toujours possible de réussir ensemble plutôt que d'échouer séparément", a-t-il ajouté.

Ce n'est que grâce à une bourse européenne "que la création de valeur issue de la recherche allemande et européenne restera en Europe", selon Friedrich Merz.

Enlisée dans la stagnation, l'Union Européenne et ses entreprises phare, notamment allemandes, sont menacées de décrochage économique et technologique vis à vis de la Chine et des Etats-Unis.

Le risque est que l'Europe devienne un "jouet pour les grands pôles économiques en Asie et en Amérique", a aussi déclaré le chancelier.

A la pointe de cette consolidation financière européenne se trouve Euronext, l'opérateur de la bourse de Paris, qui a racheté plusieurs places (Oslo, Milan) et lorgne désormais sur celle d'Athènes.

Plusieurs tentatives de fusion avec son grand concurrent, l'allemand Deutsche Börse, ont échoué par le passé.

Valeurs associées

BIONTECH SP ADS
105,0800 USD NASDAQ +0,71%
BIRKEN
42,310 USD NYSE -0,80%
DEUTSCHE BOERSE
221,700 EUR XETRA 0,00%
EURONEXT
125,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 06:24

    soyons plus vigilant sur cette Europe allemande, qui ici voudrait s'accaparer Euronext

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Colonel Michael Randrianirina (au centre, avec le béret vert) à Antananarivo, le 16 octobre 2025 ( AFP / Mamyrael )
    Madagascar: le colonel Randrianirina en passe d'être investi président
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:39 

    Trois jours seulement après la prise de pouvoir de son unité militaire à Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina doit être investi vendredi "président de la refondation" de cette île de l'océan Indien. Le président renversé Andry Rajoelina ayant quitté le ... Lire la suite

  • Marine Le Pen à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2025, à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Privé de censure, le RN entre amertume et "impatience"
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:34 

    Lancé depuis plus d'un mois dans une pré-campagne pour la dissolution, le Rassemblement national a subi un coup d'arrêt avec l'échec des premières motions de censure. En attendant la prochaine occasion, Marine Le Pen et ses troupes entendent "se battre pied à pied" ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank