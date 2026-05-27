L'Italie enquête sur Biogen, soupçonnée d'avoir entravé les ventes d'un médicament contre la sclérose en plaques commercialisé par un concurrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues de la déclaration de l'autorité de la concurrence, au paragraphe 4.)

L'autorité italienne de la concurrence, l'AGCM, a déclaré mercredi avoir ouvert une enquête sur Biogen Italia et sa société mère américaine Biogen BIIB.O pour avoir prétendument tenté d'empêcher le laboratoire concurrent Sandoz SDZ.S de commercialiser un médicament moins cher contre la sclérose en plaques.

Biogen a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail qu'elle “coopérait pleinement avec les autorités” et a confirmé que des représentants de l'AGCM s'étaient rendus dans ses bureaux de Milan mardi matin.

Le traitement au natalizumab, le principe actif du médicament contre la sclérose en plaques, peut entraîner un effet secondaire rare. Cela signifie que les patients doivent subir un test spécifique – appelé anti-JCV – avant et périodiquement pendant le traitement, afin d’évaluer les risques.

L'AGCM a déclaré que Biogen aurait utilisé son test anti-JCV Stratify pour exclure ou limiter la concurrence de Sandoz en liant l'utilisation du test à l'achat de son propre médicament – le Tysabri – et en refusant de le mettre à la disposition des patients traités avec le médicament biosimilaire de son concurrent – le Tyruko.

Les politiques de Biogen limitent également les économies potentielles pour le service national de santé italien, a déclaré l'autorité de régulation, soulignant que le médicament de Sandoz pourrait coûter au moins 20 % moins cher que celui de Biogen.

Les traitements sont exclusivement dispensés dans des hôpitaux publics, selon des cycles thérapeutiques longs, chaque boîte coûtant plus de 1.000 € (1.164 $).

“L'utilisation des biosimilaires est fondamentale pour renforcer la concurrence sur le marché, et les économies qui en résultent sont cruciales pour assurer la viabilité du système de santé national et pour financer l'accès à des thérapies plus innovantes pour un nombre croissant de patients”, a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué.

(1 $ = 0,8590 euro)