L'Iran organise des manœuvres militaires dans le détroit d'Ormuz-Tasnim
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 12:13

La marine des Gardiens de la révolution iraniens a mené lundi un exercice dans le détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

L'exercice, baptisé "Contrôle intelligent du détroit d'Ormuz", visait à tester l'état de préparation des forces opérationnelles iraniennes face à "d'éventuelles menaces sécuritaires et militaires", précise Tasnim.

Ces manoeuvres interviennent alors que Téhéran et Washington s'apprêtent à tenir mardi de nouvelles négociations et que les Etats-Unis ont déployé une partie de leur flotte au Proche-Orient.

(Bureau de Dubaï ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Etats-Unis / Iran

