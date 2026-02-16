L'Iran organise des manœuvres militaires dans le détroit d'Ormuz-Tasnim

La marine des Gardiens de la révolution iraniens a mené lundi un exercice dans le détroit d'Ormuz, rapporte l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

L'exercice, baptisé "Contrôle intelligent du détroit d'Ormuz", visait à tester l'état de préparation des forces opérationnelles iraniennes face à "d'éventuelles menaces sécuritaires et militaires", précise Tasnim.

Ces manoeuvres interviennent alors que Téhéran et Washington s'apprêtent à tenir mardi de nouvelles négociations et que les Etats-Unis ont déployé une partie de leur flotte au Proche-Orient.

(Bureau de Dubaï ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)