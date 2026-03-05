 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran lance une vague de missiles contre Israël
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 05:43

par Parisa Hafezi, Pesha Magid et Tuvan Gumrukcu

L'Iran a lancé une vague de missiles contre Israël aux premières heures de jeudi, obligeant des millions de personnes à se réfugier dans des abris antiaériens alors que la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran entre dans sa sixième journée consécutive.

Le Sénat américain, où les républicains disposent d'une courte majorité, s'est prononcé contre un texte destiné à contraindre le président américain Donald Trump à obtenir l'aval du Congrès pour livrer guerre à l'Iran.

Le texte, déposé par des élus démocrates épaulés par un sénateur républicain opposé à l'intervention militaire américaine, a été rejeté par 53 voix contre 47.

Le conflit a franchi une nouvelle étape mercredi lorsqu'un sous-marin américain a coulé mercredi un navire de guerre iranien au large de la côte sud du Sri Lanka, tuant au moins 80 marins, et quand la défense anti-aérienne de l'Otan a détruit un missile balistique tiré d'Iran qui se dirigeait vers l'espace aérien de la Turquie.

Cette escalade intervient alors que Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, est considéré comme un possible successeur de son père en tant que guide suprême.

Le conflit continuait jeudi de paralyser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, un axe essentiel pour le transport pétrolier.

Le déclenchement de la guerre et, en particulier, la situation dans le détroit d'Ormuz, ont fait flamber les cours du brut depuis le début de la semaine.

Donald Trump s'est engagé à fournir des escortes navales aux navires bloqués. Le secrétaire américain à L'Energie, Chris Wright, a déclaré mercredi à Fox news que la marine américaine escorterait des pétroliers dans le détroit d'Ormuz "dès que possible".

Les marchés asiatiques ont rebondi jeudi après plusieurs jours de fortes pertes, tandis que les actions américaines ont clôturé en hausse mercredi, portées par l'espoir d'une fin prochaine de la guerre.

De nombreux pays ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants mercredi alors que le trafic aérien commercial est quasiment inexistant dans la région.

Les funérailles du défunt guide suprême iranien Ali Khamenei, qui devaient débuter mercredi soir, ont été reportées sans qu'une nouvelle date soit annoncée.

(Rédactions de Reuters, rédigé par Peter Graff, Timothy Heritage, Crispian Balmer, Jonathan Allen et Brad Brooks; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran

Valeurs associées

Or
5 164,91 USD Six - Forex 1 +0,47%
Pétrole Brent
84,23 USD Ice Europ +2,00%
Pétrole WTI
77,56 USD Ice Europ +2,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.03.2026 06:35 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * WIZZ ... Lire la suite

  • Le Premier ministre chinois Li Qiang livre un rapport lors de l'événement politique des "Deux Sessions", à Pékin, le 5 mars 2026 ( POOL / Florence Lo )
    La Chine prévoit un nouveau coup de frein sur sa croissance
    information fournie par AFP 05.03.2026 06:21 

    La Chine se fixe un objectif de croissance de 4,5 à 5% en 2026, le plus bas depuis plus de trois décennies, dans un contexte intérieur et extérieur incertain, indique un rapport gouvernemental publié jeudi. Le géant asiatique a par ailleurs annoncé que son budget ... Lire la suite

  • Un incendie s'étant déclenché dans la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne, le 4 mars 2026 ( AFP / Kawnat HAJU )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 05.03.2026 05:50 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre jeudi dans son sixième jour: -Frappes iraniennes au Kurdistan L'Iran a affirmé jeudi avoir tiré des missiles visant les quartiers généraux de forces kurdes dans la région autonome du Kurdistan ... Lire la suite

  • Sandra Ramirez, sénatrice candidate à sa réélection lors de sa clôture de sa campagne électorale pour les législatives le 1er mars 2026 à Bogota ( AFP / Luis ACOSTA )
    Législatives en Colombie : sans sièges réservés, les ex-Farc reconvertis en parti politique jouent leur survie
    information fournie par AFP 05.03.2026 05:06 

    L'accord de paix de 2016 avec les ex-Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) garantissait dix sièges au Parlement aux ex-guérilleros reconvertis en parti politique. Mais pour les législatives de dimanche, ils sont pour le première fois soumis au vote ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank