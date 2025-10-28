L'Irak signe un accord avec Excelerate Energy pour une plateforme flottante de gaz naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

L'Irak a signé un accord pour une plateforme flottante de gaz naturel avec la société américaine Excelerate Energy, a annoncé le bureau du Premier ministre dans un communiqué mardi, alors que Bagdad cherche à attirer davantage d'investissements américains dans son secteur énergétique.

Dans le cadre de cet accord, Excelerate Energy EE.N fournira à l'Irak sa première unité flottante de stockage et de regazéification, capable de recevoir, de stocker et de regazéifier du gaz naturel liquéfié, ont déclaré deux responsables irakiens du secteur de l'énergie ayant connaissance de l'accord.

Le terminal GNL sera basé dans le port de Khor al-Zubair, sur le Golfe, et le gaz sera acheminé par gazoduc pour être intégré dans le réseau électrique irakien, ont déclaré les responsables.

L'Irak est sous la pression de Washington pour diversifier ses sources d'énergie et limiter ses liens énergétiques avec l'Iran, d'où les exportations de gaz vers l'Irak ont été interrompues à plusieurs reprises en raison des sanctions américaines et des différends en matière de paiement.