Meta vise à lever au moins 25 milliards de dollars par une vente d'obligations, rapporte Bloomberg
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute plus de détails et de contexte)

Meta Platforms Inc META.O vise à lever au moins 25 milliards de dollars lors d'une vente d'obligations, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des sources proches du dossier.

Le service d'information sur les titres à revenu fixe IFR a déclaré que la société mère de Facebook et d'Instagram avait déposé une demande de vente d'obligations en six tranches, sans en divulguer la taille, et qu'elle commercialisait des obligations avec des échéances allant de cinq à 40 ans.

Citigroup et Morgan Stanley mènent l'offre, selon IFR.

Les obligations à plus longue échéance sont proposées à environ 1,4 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor américain comparables, selon Bloomberg News.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Meta a prévu jeudi des dépenses d'investissement "nettement plus importantes" l'année prochaine en raison d'investissements dans l'intelligence artificielle et les centres de données. La société a également annoncé une croissance de 26 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant les estimations du marché, mais cette hausse a été dépassée par une augmentation de 32 % des coûts.

Meta a fait appel au marché obligataire pour la dernière fois en 2022 avec une vente de 10 milliards de dollars.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
660,0150 USD NASDAQ -12,19%
