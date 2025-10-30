Wall Street: Meta plonge de plus de 11% après ses résultats trimestriels

L'action de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) chute jeudi de 11%. ( AFP / Justin TALLIS )

L'action de Meta ( Facebook , Instagram, WhatsApp) chute jeudi de plus de 11% à la Bourse de New York, plombée par un bénéfice net en chute libre au troisième trimestre et la perspective d'investissements toujours plus massifs dans la course à l'intelligence artificielle (IA) générative.

Vers 14H10 GMT à Wall Street, le titre perdait 11,49%, à 665,31 dollars. Cela représente plus de 200 milliards de dollars de capitalisation boursière qui s'envolent en fumée.

La veille, le groupe a publié ses résultats trimestriels après la clôture.

Son chiffre d'affaires de 51,2 milliards de dollars (+26% sur un an) a dépassé les attentes, mais le bénéfice net a été divisé par cinq par rapport à l'an dernier, à 2,1 milliards de dollars, en raison d'une charge fiscale exceptionnelle aux États-Unis de près de 16 milliards de dollars.

L'entreprise de Menlo Park a surtout annoncé revoir encore à la hausse ses dépenses d'investissements, qui devraient se situer dans une fourchette comprise entre 70 et 72 milliards de dollars rien qu'en 2025, soit environ 75% de plus qu'en 2024.

Et aucun répit ne s'annonce: "Nos dépenses totales augmenteront à un rythme nettement plus rapide en 2026 qu'en 2025, cette croissance étant principalement tirée par les coûts d'infrastructure" pour acheter des millions de puces IA et construire, électrifier et refroidir les centres de données géants associés, a prévenu le groupe.

Meta n'est pas le seul géant technologique à dépenser autant pour tenter de devenir un acteur incontournable de l'IA.

"Il semble que tous les grands acteurs vont certainement poursuivre, voire accélérer, leurs dépenses dans le domaine de l'IA", remarque Kim Forrest, de Bokeh Capital Partners.

Lors de la publication de ses résultats mercredi, Alphabet , la maison mère de Google, a ainsi dit s'attendre à ce que ses investissements cette année atteignent entre 91 et 93 milliards de dollars.

Mais l'annonce d'Alphabet, couplée à des résultats nettement meilleurs qu'attendu, a été bien accueillie par les investisseurs. Vers 14H10 GMT, le titre prenait 5,14% à 289,30 dollars.

Nasdaq