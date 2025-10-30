Technip Energies dévisse : performance trimestrielle en deçà des attentes

(AOF) - Technip Energies (-7,31% à 34,50 euros) enregistre une des plus fortes baisses du SBF 120 ce jeudi après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur cette période, l'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les infrastructures énergétiques et de décarbonation a généré un Ebitda récurrent ajusté de 159 millions de dollars, sachant que le consensus Visible Alpha s'élevait à 165 millions de dollars. Mais il progresse légèrement en glissement annuel : il est ressorti à 157,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024.

Sur ce troisième trimestre, les revenus ajustés atteignent 1,77 milliard de dollars contre 1,8 milliard de dollars un an auparavant. Ils étaient anticipés à 1,85 milliard de dollars.

Le résultat net ajusté a diminué aussi à 88,6 millions d'euros contre 98,6 millions d'euros au troisième trimestre 2024.

Oddo BHF signale, par ailleurs, que le carnet de commandes ajusté de la société a reculé 7% en glissement trimestriel pour atteindre 16,76 milliards d'euros.

Pour Jefferies, "le bénéfice net ajusté attribuable au groupe Technip Energies de 91 millions d'euros est inférieur de 20% au consensus de l'entreprise (113 millions d'euros) en raison de revenus du segment TPS (Technologie, produits et services) plus faibles et de coûts exceptionnels plus importants que prévu de 21 millions d'euros". Les revenus de cette activité sur le troisième trimestre sont en recul en glissement annuel, passant de 521 à près de 440 millions d'euros.

Oddo BHF confiant

Considérant Technip Energies comme un acteur incontournable qui profite notamment de l'accélération des projets de GNL à travers le monde tout en se positionnant sur les métiers de la transition énergétique, Oddo BHF réitère son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 50 euros.

"Malgré sa forte performance depuis le début de l'année (+44,8%), nous restons convaincus que le titre continue d'offrir du potentiel d'appréciation. A moyen terme (et dans une optique dynamique), dans le cadre de prises de commandes de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, le groupe pourrait afficher un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros et par extension un Ebitda d'environ 970 millions d'euros", estime le bureau d'études.

En parallèle de sa publication trimestrielle, Technip Energies a confirmé ses objectifs pour 2025. Pour le segment technologie, produits et services, le groupe anticipe toujours une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 14,5% et des revenus se situant entre 1,8 et 2,2 milliards d'euros. En outre, la marge d'Ebitda est attendue à environ 8% et les revenus entre 5,2 et 5,6 pour le segment livraison de projet.

Points-clés

- Leader mondial de l’ingenierie et des technologies pour la transition énergétique -gaz naturel liquéfié, hydrogène, éthylène-, créé en février 2021 par cession de TechnipFMC ;

- Chiffre d’affaires de 6,9 Mds€ provenant à 70% de la livraison de projets et à 30% des offres de technologie, produits et services ;

- Modèle d’affaires hybride, avec deux segments complémentaires :

- cycle long avec la livraison de projets,

- cycle court à rentabilité élevée -TPS ou Technologies, produits et services- avec une focalisation sur les solutions énergétiques sans carbone ;

- Capital ouvert mais bloqué par les actionnaires de concert -HAL Invest, holding de la famille Van der Vorm pour 14,6% et BPI France pour 9,1%-, Joseph Rinaldi présidant le conseil d’administration de 9 membres, Arnaud Pieton étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la génération de trésorerie -2,2-2,6 Mds cumulés entre 2024 et 2028, avec recours aux investissements dans des modèles d’entreprise adjacents ;

- renforcement des positions dans le gaz naturel bas carbone et les solutions net zéro et pénétration de nouveaux marchés : offres CCUS ou solutions Power-to-X…,

- accélération de la croissance par partenariats stratégiques : sociétés communes avec John Cockerill pour l’industrialisation de l’hydrogène vert et Reju, avec IBM et Under Armour pour le recyclage textile…,

- déploiement des plateformes propriétaires au service des solutions de technologie propre à large public, telle Capture.now,

- innovation dédiée à 100% à la transition énergétique via la décarbonation, la capture de CO2 et les projets zéro carbone -BleH2 by T.EN (solutions à la production d’hydrogène), Canopy by T.EN (capture du CO2) ou Rely Clear100+ pour les unités d’hydrogène vert de 100 MW, ammoniac bleu, flotteurs éoliens d’Inocean, carburants durables pour l’aviation… ;

- Stratégie environnementale net zéro 2050 :

- point d’étape 2030 : neutralité totale de la production,

- mesure des émissions évitées chez les clients, acquisitions ciblées (Processium dans la chimie) ;

- Bonne visibilité avec un carnet de commandes de 18 Mds€ à fin juin, avec des prises de commandes équilibrées entre Europe, Amériques et Moyen-Orient, les TPS (40% des prises de commandes).

- Forte position -35 % du marché mondial- dans le GNL ;

- Bilan non endetté avec à 4 Mds€ de trésorerie nette à fin mars.

Défis

- Obtention de prises de commandes, autour de 8 à 10 Mds€ en 2025, dans la décarbonation, telles les infrastructures de production de molécules bleues en Amérique du nord, et le GNL ;

- Après une hausse de 15% du chiffre d’affaires et de 13% du bénéfice d’exploitation, objectifs 2025 relevés :

- livraison de projets : 5,2 à 5,6 Mds€ de revenus et 8% de marge d’exploitation ;

- TPS : 1,8 à 2,2 Mds€ en et marge opérationnelle de 14 à 14,5% ;

- Objectifs 2028 : chiffre d’affaires de + 8,6 Mds€ et bénéfice opérationnel de + 800 M€ ;

- Dividende 2024 en forte hausse à 0,85€ dans le cadre d’engagement d’une distribution de 25 à 35% du flux de trésorerie.