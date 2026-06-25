L'Irak menace de quitter l'OPEP

(Zonebourse.com) - Faute d'une hausse de ses quotas de production de brut, l'Irak se dit prêt à envisager toutes les solutions, jusqu'à une sortie définitive de l'OPEP. C'est ce qu'a annoncé un haut responsable du ministère irakien du pétrole à Reuters.

D'après plusieurs sources proches du dossier, Bagdad a récemment envisagé de quitter l'OPEP. Bien que ce scénario soit pour l'instant mis de côté, les autorités irakiennes comptent se servir de cette menace pour exercer une pression sur l'organisation et bénéficier d'un relèvement de leurs quotas de production.

L'Irak considère que cette augmentation est devenue inévitable pour affronter la grave crise financière que traverse le pays, accentuée par les conséquences économiques de la guerre avec l'Iran.

Si l'Irak venait à quitter l'OPEP, il s'agirait alors d'un nouveau coup dur après le départ déjà acté des Emirats arabes unis le 1er mai dernier.

Fondée à l'issue de la conférence de Bagdad le 14 septembre 1960 par cinq membres fondateurs (Arabie saoudite, Koweït, lrak, l'Iran et Venezuela), à l'initiative de Juan Pablo Pérez Alfonzo, (alors ministre du développement du Venezuela), l'OPEP visait à l'origine à rééquilibrer les relations entre les pays producteurs et les compagnies pétrolières occidentales qui régissaient le marché depuis la fin du XIXe siècle. Elle aspire ainsi à être une force de régulation du marché pétrolier.

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