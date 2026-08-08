 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tour de France: la lauréate sortante Pauline Ferrand-Prévot abandonne avant la 8e étape
information fournie par AFP 08/08/2026 à 14:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La Française Pauline Ferrand-Prévot à l'issue de la 5e étape du Tour de France, le 5 août 2026 à Belleville-en-Beaujolais ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La Française Pauline Ferrand-Prévot à l'issue de la 5e étape du Tour de France, le 5 août 2026 à Belleville-en-Beaujolais ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La Française Pauline Ferrand-Prévot, lauréate du Tour de France l'an passé, mais seulement 14e au classement général de l'édition en cours, a abandonné samedi avant le départ de la 8e et avant-dernière étape entre Sisteron et Nice.

"Malheureusement, Pauline ne se sentait pas bien ce matin. Après consultation avec l'équipe médicale, il a été décidé qu'elle ne s'élancerait pas aujourd'hui. Nous souhaitons à Pauline un prompt rétablissement!", a annoncé son équipe Team Visma-Lease a Bike Women dans un message publié sur son compte X.

La coureuse de 34 ans, qui s'était imposée dans le Tour 2025 dès sa première première participation, avait vu ses chances de doublé s'évaporer mercredi lors de la 5e étape, à l'issue de laquelle elle avait fini 19e concédant un retard "irrécupérable" selon ses mots.

Au général, avant l'étape du jour, elle ne pointait qu'en 14e position, à près d'un quart d'heure de la Polonaise Kasia Niewiadoma, qui a endossé vendredi le maillot jaune au sommet du Mont Ventoux.

Malade, la Française a fini par renoncer samedi avant le départ de l'avant-dernière étape, la plus longue de cette 5e édition, entre Sisteron et Nice, et a priori promise aux sprinteuses.

Championne olympique de VTT aux JO de Paris en 2024, "PFP" est revenue au cyclisme sur route au sein de l'équipe Team Visma-Lease a Bike Women, s'offrant des succès dans Paris-Roubaix et le Tour de France, deux épreuves qu'elle disputait pour la première fois.

Mais, lors de l'édition 2026 du Tour, elle n'a pas semblé en mesure de réaliser le doublé, perdant notamment du temps dans les 4e et 5e étapes puis lors de l'étape-reine de vendredi.

Sport

Valeurs associées

TEAM
324,000 EUR Euronext Paris -61,57%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'émouvant hommage du Barça pour Jorge Messi
    L'émouvant hommage du Barça pour Jorge Messi
    information fournie par So Foot 08.08.2026 21:56 

    L’adieu aux larmes. Le FC Barcelone a publié un message ce samedi après-midi en hommage à Jorge Messi , le père de Lionel Messi qui s’occupait également de ses intérêts, disparu à 68 ans après une longue maladie. Embed t.co… LB pour SOFOOT.com

  • L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale
    L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale
    information fournie par So Foot 08.08.2026 21:02 

    Côte d’Ivoire 1-2 Algérie Buts : Konan (30 e ) pour les Éléphantes // Khiri (58 e ), Ould Braham (64 e ) pour les Vertes Expulsion : Ouedraogo (42 e ) côté Côte d’Ivoire … LB pour SOFOOT.com

  • Joaquín Panichelli sait déjà quel sera son futur métier après la fin de sa carrière
    Joaquín Panichelli sait déjà quel sera son futur métier après la fin de sa carrière
    information fournie par So Foot 08.08.2026 20:33 

    Une reconversion toute trouvée. Alors qu’il n’a toujours pas retrouvé le chemin des terrains après sa rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec l’Argentine, Joaquín Panichelli anime depuis quelques jours des lives sur la plateforme Kick. ... Lire la suite

  • Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030
    Une des révélations lensoises prolonge jusqu'en 2030
    information fournie par So Foot 08.08.2026 19:59 

    Pas de départ libre. Pur produit de la formation lensoise et révélation de la saison dernière côté Nordiste, Ismaëlo Ganiou a prolongé avec le Racing jusqu’en 2030 . Le joueur de 21 ans l’a annoncé lui-même en amont du match de préparation entre les Sang et or ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,35 -0,88%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
Or
4 342,26 0,00%
2CRSI
27,6 -0,79%
TOTALENERGIES
74,09 -0,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank