Tour de France: la lauréate sortante Pauline Ferrand-Prévot abandonne avant la 8e étape

La Française Pauline Ferrand-Prévot à l'issue de la 5e étape du Tour de France, le 5 août 2026 à Belleville-en-Beaujolais ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La Française Pauline Ferrand-Prévot, lauréate du Tour de France l'an passé, mais seulement 14e au classement général de l'édition en cours, a abandonné samedi avant le départ de la 8e et avant-dernière étape entre Sisteron et Nice.

"Malheureusement, Pauline ne se sentait pas bien ce matin. Après consultation avec l'équipe médicale, il a été décidé qu'elle ne s'élancerait pas aujourd'hui. Nous souhaitons à Pauline un prompt rétablissement!", a annoncé son équipe Team Visma-Lease a Bike Women dans un message publié sur son compte X.

La coureuse de 34 ans, qui s'était imposée dans le Tour 2025 dès sa première première participation, avait vu ses chances de doublé s'évaporer mercredi lors de la 5e étape, à l'issue de laquelle elle avait fini 19e concédant un retard "irrécupérable" selon ses mots.

Au général, avant l'étape du jour, elle ne pointait qu'en 14e position, à près d'un quart d'heure de la Polonaise Kasia Niewiadoma, qui a endossé vendredi le maillot jaune au sommet du Mont Ventoux.

Malade, la Française a fini par renoncer samedi avant le départ de l'avant-dernière étape, la plus longue de cette 5e édition, entre Sisteron et Nice, et a priori promise aux sprinteuses.

Championne olympique de VTT aux JO de Paris en 2024, "PFP" est revenue au cyclisme sur route au sein de l'équipe Team Visma-Lease a Bike Women, s'offrant des succès dans Paris-Roubaix et le Tour de France, deux épreuves qu'elle disputait pour la première fois.

Mais, lors de l'édition 2026 du Tour, elle n'a pas semblé en mesure de réaliser le doublé, perdant notamment du temps dans les 4e et 5e étapes puis lors de l'étape-reine de vendredi.