Test de dépistage de drogue pour un pilote d'Air India après un sérieux incident en vol

Un avion d'Air India à l'aéroport international Kempegowda de Bengaluru, en Inde, le 10 juin 2026 ( AFP / Idrees MOHAMMED )

Un pilote d’Air India est soumis à un test approfondi de dépistage de substances psychoactives, après qu'un vol a connu une chute spectaculaire, blessant 17 passagers et membres d’équipage, a annoncé dimanche le ministère indien de l’Aviation civile.

L’Airbus A320 d'Air India, transportant 137 passagers et huit membres d’équipage, a perdu brusquement environ 300 pieds (91 mètres) le 4 août alors qu’il assurait la liaison entre Phuket, en Thaïlande, et New Delhi, avant de se stabiliser et d’atterrir sans encombre, a indiqué le ministère.

Parmi les blessés, huit passagers et quatre membres d’équipage ont été admis à l’hôpital après l’atterrissage dans la capitale indienne. Leur état a été décrit comme "stable".

Les deux pilotes de l'avion ont fait l’objet d’un "test de dépistage des substances psychoactives" standard, selon le communiqué du ministère.

"Le test de dépistage effectué à l’égard du commandant de bord a indiqué un résultat nécessitant un test de confirmation". "Les échantillons ont par conséquent été envoyés au laboratoire désigné pour analyse confirmatoire et le rapport final est attendu", est-il précisé.

L'incident en vol a été classé comme "grave" et le Bureau indien d’enquête sur les accidents d’aviation (AAIB) a ouvert une procédure.

Les deux pilotes ont été retirés du planning des vols dans l’attente des conclusions de l’enquête.

Air India a confirmé dimanche dans un communiqué qu’un "test de dépistage post-vol" avait été effectué sur les pilotes, mais a précisé que les résultats ne lui avaient pas été transmis.

Cet incident est le dernier en date d’une série de revers pour la compagnie indienne.

Depuis la reprise d’Air India en 2022, le groupe indien Tata a lancé une vaste refonte de la compagnie, commandant des centaines d’appareils pour moderniser sa flotte vieillissante. Mais elle est confrontée à des vents contraires persistants, notamment des retards de livraison d’avions et des fermetures d’espace aérien causées par le conflit Inde-Pakistan de 2025.

Le coup le plus dur porté à l’image de la compagnie est survenu en juin 2025, lorsque le vol 171 d’Air India — un Boeing 787 à destination de Londres — s’est écrasé peu après son décollage d’Ahmedabad, tuant tous les occupants à bord sauf un sur les 242 personnes embarquées, ainsi que 19 personnes au sol.

La compagnie a nommé mercredi comme nouveau directeur général l’ancien patron d’Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, un vétéran du secteur considéré comme capable de remettre l’entreprise à flot.