L'Irak a exporté en avril 10 mlns de barils de pétrole par Ormuz

Vue de drone du pétrolier HELGA amarré à l'un des terminaux pétroliers offshore du sud de l'Irak, près de Bassorah

L'Irak a ‌exporté 10 millions de barils de ​pétrole le mois dernier via le détroit d'Ormuz, contre 93 millions de barils environ ​par mois avant la guerre des Etats-Unis et ​d'Israël contre l'Iran, a ⁠déclaré samedi le ministre irakien du Pétrole.

Téhéran ‌a en grande partie fermé le détroit d'Ormuz au trafic depuis ​les premières ‌frappes israélo-américaines contre la République ⁠islamique le 28 février. Environ un cinquième du pétrole et gaz naturel liquéfié (GNL) mondial ⁠transite par ‌ce bras de mer.

L'Irak a ⁠rouvert en mars une route d'exportation ‌de son pétrole par l'oléoduc ⁠Kirkouk-Ceyhan grâce à un accord passé ⁠avec le ‌gouvernement autonome régional du Kurdistan.

Selon le ministre ​irakien du Pétrole ‌Bassim Mohamed, 200.000 barils ont transité par le port turc ​de Ceyhan. "Nous prévoyons de porter le total à 500.000 barils", ⁠a-t-il dit.

L'Irak souhaite augmenter sa capacité de production pour la porter à 5 millions de barils par jour, a-t-il ajouté.

(Muayad Hameed et Ahmed Elimam, Jean-Stéphane Brosse pour la ​version française)