L'Irak a exporté en avril 10 mlns de barils de pétrole par Ormuz

Vue de drone du pétrolier HELGA amarré à l'un des terminaux pétroliers offshore du sud de l'Irak, près de Bassorah
L'Irak a exporté 10 millions de barils de pétrole le mois dernier via le détroit d'Ormuz, contre 93 millions de barils environ par mois avant la guerre des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran, a déclaré samedi le ministre irakien du Pétrole.
Téhéran a en grande partie fermé le détroit d'Ormuz au trafic depuis les premières frappes israélo-américaines contre la République islamique le 28 février. Environ un cinquième du pétrole et gaz naturel liquéfié (GNL) mondial transite par ce bras de mer.
L'Irak a rouvert en mars une route d'exportation de son pétrole par l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan grâce à un accord passé avec le gouvernement autonome régional du Kurdistan.
Selon le ministre irakien du Pétrole Bassim Mohamed, 200.000 barils ont transité par le port turc de Ceyhan. "Nous prévoyons de porter le total à 500.000 barils", a-t-il dit.
L'Irak souhaite augmenter sa capacité de production pour la porter à 5 millions de barils par jour, a-t-il ajouté.
(Muayad Hameed et Ahmed Elimam, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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