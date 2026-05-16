Pourquoi mettre en place un investissement programmé sur un PEA?

information fournie par Le Particulier • 16/05/2026 à 08:00

Mettre en place un investissement programmé sur un PEA permet d’investir régulièrement en actions, OPC et ETF, de lisser les fluctuations de marché et de profiter des intérêts composés sur le long terme. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce que l’investissement programmé?

Une méthode souple et accessible pour investir sur les marchés boursiers

Lisser les points d’entrée et tirer parti des fluctuations du marché

Se constituer un capital sur le long terme en profitant des intérêts composés

Qu’est-ce que l’investissement programmé?

L’investissement programmé, en anglais DCA pour Dollar Cost Averaging, consiste à investir une somme fixe de manière régulière et automatique. Vous déterminez le montant du prélèvement et sa fréquence en fonction de vos objectifs et de votre capacité d’épargne. Cette stratégie peut être mise en place sur différents supports comme une assurance-vie, un compte-titres ou un PEA . Les avantages sont multiples pour l’investisseur.

Une méthode souple et accessible pour investir sur les marchés boursiers

L’investissement en bourse peut paraître intimidant et réservé aux initiés disposant de moyens financiers importants. Grâce aux versements programmés sur un PEA, vous investissez régulièrement, facilement et à votre rythme.

Vous disposez d’une grande flexibilité dans les paramètres de versements. Vous déterminez leur fréquence et leur montant selon votre capacité d’épargne. Il est possible d’investir de petites sommes, de l’ordre de 10 ou 20 euros par mois. Vous avez la possibilité d’ajuster ce montant à la hausse comme à la baisse si votre situation financière évolue, de suspendre ou d’arrêter les investissements programmés à tout moment sans pénalités.

Avec le prélèvement automatique, vous épargnez sans même y penser. En anglais, cette méthode est surnommée «lazy investing» ou «investissement paresseux». C’est la solution idéale si vous avez peu de temps à consacrer à vos placements.

Vous choisissez les supports sur lesquels vous souhaitez investir parmi la gamme proposée par votre intermédiaire financier: titres vifs, OPC (Organismes de placement collectif), fonds indiciels… Il n’est pas nécessaire de disposer de connaissances pointues en matière d’investissement car la sélection est effectuée en amont selon différents critères tels que la solidité du fonds ou la performance passée. Si vous souhaitez acquérir des ETF par exemple, vous pouvez opter pour les secteurs de votre choix (luxe, tech, santé…). Le PEA est réservé aux valeurs françaises et européennes mais, grâce à la méthode de réplication synthétique, certains ETF éligibles permettent d’investir sur des marchés hors Europe.

Lisser les points d’entrée et tirer parti des fluctuations du marché

Les marchés financiers fluctuent à la hausse comme à la baisse. Les épargnants, en particulier néophytes, s’interrogent en permanence sur le bon moment pour investir. Planifier l’achat de titres à intervalles réguliers est une stratégie efficace pour s’affranchir des questionnements liés au timing. Investir de manière programmée sur la durée permet de lisser le prix moyen d’acquisition en profitant de points d’entrée plus bas. Cela conduit également à répartir le risque dans le temps, et par conséquent à réduire l’impact émotionnel lié à la volatilité des cours de Bourse. Grâce à cette méthode, vous tirez parti des fluctuations du marché plutôt que de les subir.

Se constituer un capital sur le long terme en profitant des intérêts composés

L’investissement programmé doit s’envisager sur une période de 8 à 10 ans minimum. Les actions constituent la classe d’actifs la plus rémunératrice sur le long terme. Ce placement est adapté si vous cherchez à épargner pour financer les études supérieures de vos enfants ou préparer votre retraite par exemple. En investissant de manière régulière sur une longue période, vous profitez des intérêts composés. Les dividendes générés par vos placements viennent s’ajouter à votre capital et produisent à leur tour des intérêts. C’est la raison pour laquelle il est conseillé de mettre en place un versement programmé sur votre PEA le plus tôt possible pour profiter au maximum de cette stratégie vertueuse.