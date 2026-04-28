L'investisseur Kimmeridge exhorte Devon à poursuivre la cession d'actifs après la fusion avec Coterra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Devon Energy aux paragraphes 5 et 6)

Mardi, Kimmeridge a exhorté le futur conseil d'administration du producteur de schiste Devon Energy

DVN.N à procéder rapidement à la vente d'actifs, à améliorer l'allocation du capital et à revoir la rémunération des dirigeants afin de renforcer le rendement pour les actionnaires une fois la fusion avec Coterra Energy CTRA.N finalisée.

La société d'investissement Kimmeridge, un investisseur activiste bien connu dans le secteur de l'énergie, détient environ 1,4 % du capital de Devon, selon les données de LSEG.

Kimmeridge a déclaré que la société issue de la fusion risque de subir une “décote de conglomérat” à moins de rationaliser ses activités et de se concentrer sur des actifs à forte marge, même si l'opération crée un potentiel d'économies d'échelle et de flux de trésorerie disponible.

L'opération, annoncée en février et dont la finalisation est prévue le 4 mai, donnera naissance à un géant américain de la production de schiste dont la valeur d'entreprise s'élèvera à environ 58 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars .

Un porte-parole de Devon a déclaré à Reuters que la fusion avec Coterra améliorerait son coût du capital tout en facilitant un nouveau programme de rachat d'actions de plus de 5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

“Nous continuerons à dialoguer avec l'ensemble de nos actionnaires tandis que nous évaluons les opportunités supplémentaires de création de valeur et que nous nous efforçons de réaliser la pleine valeur de cette fusion”, a ajouté le porte-parole.

Coterra n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Kimmeridge a exhorté Devon à présenter rapidement les grandes lignes de sa stratégie post-fusion, notamment des priorités claires en matière d'allocation du capital, de propriété des actifs et de seuils de rendement.

Il a également appelé à une cession “accélérée” des actifs non essentiels, affirmant qu’une activité plus ciblée améliorerait l’efficacité du capital.

“La taille seule ne crée pas de valeur, mais la discipline et l'exécution, oui”, a déclaré Mark Viviano, associé gérant, dans une lettre ouverte au futur conseil d'administration.

Kimmeridge a également insisté pour que des changements soient apportés à la rémunération des dirigeants, recommandant des primes entièrement liées à la performance.