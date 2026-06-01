L'investisseur activiste Toms Capital fait pression sur Voya Financial pour qu'elle envisage une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Toms Capital Investment Management, un fonds spéculatif américain activiste, a déclaré lundi dans une lettre que la compagnie d'assurance Voya Financial VOYA.N devrait étudier différentes options stratégiques, y compris une vente.
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