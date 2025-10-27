 Aller au contenu principal
L'investisseur activiste PL Capital demande à Horizon Bancorp de se vendre
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste PL Capital, qui détient environ 3% d'Horizon Bancorp HBNC.O , a appelé lundi la banque régionale à se vendre plutôt qu'à poursuivre sa stratégie d'acquisition.

PL Capital a déclaré que l'acquisition par Horizon Bancorp, en 2021, de 14 succursales de la TCF National Bank, ajoutant près d'un milliard de dollars de dépôts, a été mal gérée et s'est traduite par des pertes.

La société a annoncé une restructuration pour gérer les pertes au troisième trimestre 2025, ce qui a entraîné une dilution des actions, a déclaré PL Capital dans une présentation au conseil d'administration et à la direction d'Horizon.

Les banques régionales sont devenues les cibles favorites de certains investisseurs activistes, qui les poussent à améliorer la valeur actionnariale ou à se vendre pour tirer parti d'un environnement réglementaire plus clément pour les fusions bancaires sous l'administration Trump.

L'investisseur activiste HoldCo Asset Management a exhorté la célèbre banque de Boston Eastern Bankshares EBC.O à se mettre en vente , au lieu de racheter d'autres banques, a rapporté Reuters au début du mois.

La banque régionale Comerica CMA.N , qui était l'une des cibles de HoldCo, a accepté d'être rachetée par Fifth Third FITB.O au début du mois, dans ce qui a été la plus grande transaction bancaire américaine de l'année.

Horizon Bancorp n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

COMERICA INC
77,940 USD NYSE -0,38%
EASTERN BANKSHAR
17,2300 USD NASDAQ -2,43%
FIFTH THIRD BANC
42,4500 USD NASDAQ -0,42%
HORIZON BANCORP
16,2600 USD NASDAQ -2,05%
