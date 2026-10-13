L'investisseur activiste Ancora pousse Big Yellow à envisager une cession

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L'investisseur activiste Ancora Holdings a exhorté le groupe Big Yellow BYG.L , coté en bourse au Royaume-Uni, à lancer une revue stratégique, incluant une éventuelle cession de la société de self-stockage.

Une cession représente la meilleure issue en termes de rapport risque/rendement pour les actionnaires, a déclaré mardi Ancora, qui détient plus de 4 % du capital de Big Yellow, lors d’une présentation.

* Ancora a indiqué que les actions de Big Yellow, qui ont chuté de 23,6 % depuis le début de l’année, se négocient avec une décote « injustifiée » par rapport à leur valeur d’actif net

* Big Yellow n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

* Ancora estime la valeur de Big Yellow à 12,36 £ (16,38 $) par action; ses actions ont clôturé à 7,99 £ mardi, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 1,6 milliard de livres sterling

* L'initiative d'Ancora intervient près d'un an après que Big Yellow a mis fin aux discussions avec Blackstone BX.N concernant un rachat à un prix d'offre non divulgué

* Ancora a déclaré mardi que Blackstone avait proposé à Big Yellow un prix supérieur de 50 % au cours actuel de l’action et que, si la société sollicitait dès à présent l’intérêt d’autres parties, un accord pourrait probablement aboutir à une valorisation supérieure à celle proposée par Blackstone

* Blackstone n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant son offre de 2025 sur Big Yellow

* Big Yellow constitue « un actif attractif tant pour les investisseurs financiers que pour les acquéreurs stratégiques, compte tenu du cours relativement bas de l’action » par rapport aux REIT américains spécialisés dans le stockage et de la « valeur de rareté » de son portefeuille britannique, a déclaré Ancora

* Ancora fait partie d’un nombre croissant d’actionnaires activistes qui poussent les entreprises à procéder à des cessions d’actifs ou à des rachats, alors que l’activité de fusions-acquisitions reprend et que la pression s’intensifie sur les conseils d’administration pour qu’ils libèrent de la valeur pour les actionnaires. En juin, la société avait exhorté le fabricant de produits chimiques spécialisés Ashland ASH.N à envisager une cession

(1 dollar = 0,7545 livre sterling)