L'introduction en bourse de Syngenta viserait une valorisation d'au moins 66 milliards de dollars

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* Les conseillers de Syngenta évaluent la société à 15 à 20 fois l'Ebitda prévisionnel

* L'introduction en bourse à Hong Kong pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars

* Elle devrait avoir lieu au début de l'année prochaine

(Ajout de détails, de contexte et de commentaires à partir du paragraphe 6;)

par John Revill et Oliver Hirt

Les conseillers de Syngenta visent une valorisation d'au moins 66 milliards de dollars pour l'introduction en bourse prévue à Hong Kong du groupe agrochimique sino-suisse, qui devrait avoir lieu au début de l'année prochaine, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

UBS UBSG.S et China International Capital Corp (CICC) assurent la promotion de ce fabricant de semences et de produits phytosanitaires basé à Bâle, en le valorisant entre 15 et 20 fois le bénéfice récurrent prévu pour 2026 (Ebitda), ont indiqué ces sources.

Cela valoriserait Syngenta, contrôlée par l'entreprise publique chinoise Sinochem 600500.SS , entre 66 et 88 milliards de dollars, sur la base d'un Ebitda de 4,4 milliards de dollars en 2025, ce qui placerait cette introduction en bourse parmi les plus importantes prévues l'année prochaine à l'échelle mondiale.

Cette valorisation reflète les efforts de Syngenta pour se positionner davantage comme une entreprise de biotechnologie que comme un producteur de produits chimiques, ont indiqué ces sources. L'une d'entre elles a ajouté qu'une gamme solide de produits dans le domaine de la protection des cultures et un pipeline de développement de nouvelles variétés de semences résistantes aux maladies et aux ravageurs justifiaient cette valorisation élevée.

La China CITIC Bank et Bank of America participent également à l'organisation de cette introduction en bourse. Syngenta et UBS n'ont pas souhaité faire de commentaires. La CICC, la China CITIC Bank et Bank of America n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

FENÊTRE DE JANVIER

Trois sources ont indiqué que l'introduction en bourse pourrait encore avoir lieu avant la fin de l'année 2026, mais qu'une entrée en bourse début 2027 était jugée plus probable.

“On est convaincu qu'une fenêtre en janvier est envisageable”, a déclaré l'une d'entre elles.

Les banquiers rencontrent actuellement des investisseurs à Shanghai, Hong Kong et Pékin, en amont d'une campagne de promotion prévue à Francfort et à Londres.

Certains investisseurs asiatiques manifestent également un regain d'intérêt pour les entreprises industrielles plus traditionnelles, alors que l'engouement pour les titres liés à l'intelligence artificielle s'essouffle, ont ajouté ces sources.

Syngenta, rachetée par Sinochem 600500.SS pour 43 milliards de dollars en 2017, prévoit de céder une participation de 10% à 20% et d'utiliser le produit de la vente pour réduire sa dette et investir dans des produits phytosanitaires et des semences.

La société a déjà déposé une demande d'introduction en bourse qui pourrait lui permettre de lever entre 5 et 10 milliards de dollars.

Le marché des introductions en bourse de Hong Kong est en plein essor: selon les données de la HKEX, 118 nouvelles sociétés cotées ont levé 388,0 milliards de HK$ (soit 49,5 milliards de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 106% par rapport à l'année précédente.

Le sentiment s'est toutefois affaibli ce mois-ci, après qu'une vague de ventes massives sur les titres liés à l'IA a suscité des inquiétudes quant aux valorisations et aux rendements sur investissement dans ce domaine. Changzhou Microintelligence et Jiangsu Slender West Lake Culture and Tourism ont reporté leurs introductions en bourse, invoquant les conditions du marché .

L'introduction en bourse de Syngenta relancerait les efforts de Sinochem pour faire entrer la société en bourse, après avoir retiré son projet de cotation à Shanghai en 2024.

Syngenta est en concurrence avec BASF BASFn.DE , Bayer BAYGn.DE et Corteva CTVA.N , et a récemment nommé au poste de directeur général Hengde Qin, un ressortissant chinois considéré comme capable de mener à bien les différentes procédures d'autorisation.

L'entreprise commercialise des semences, des herbicides, des insecticides et des fongicides, ainsi que des produits destinés à l'agriculture biologique et numérique. Elle compte plus de 50 000 employés dans plus de 90 pays, selon son site web.