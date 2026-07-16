L'introduction en bourse de Csquare permet de lever 1,05 milliard de dollars, les investisseurs misant sur l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre, du chapeau et des paragraphes 1 et 2 avec le communiqué de la société)

Le fournisseur de centres de données Csquare CSQR.N a annoncé jeudi avoir levé 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, les investisseurs continuant de soutenir les entreprises censées bénéficier de l'essor de l'intelligence artificielle.

La société basée à Dallas a vendu 50 millions d’actions à 21 dollars chacune, soit un prix inférieur à la fourchette initialement annoncée (23 à 27 dollars), ce qui valorise l’entreprise à environ 3,25 milliards de dollars.

La reprise des introductions en bourse a redynamisé le marché, incitant les entreprises à accélérer leurs entrées en bourse tant que la fenêtre d’émission reste ouverte, malgré les incertitudes géopolitiques.

La demande croissante en infrastructures informatiques dédiées à l’IA a renforcé l’intérêt des investisseurs pour les opérateurs de centres de données, qui augmentent leurs capacités afin de répondre à la demande liée aux charges de travail liées à l’IA.

Fondée en 2019, Csquare possède et exploite 64 sites de centres de données répartis sur 21 marchés métropolitains en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, fournissant des services de colocation et de connectivité aux entreprises, aux fournisseurs de cloud et aux opérateurs de télécommunications, selon son dossier d’introduction en bourse.

Le produit de l’offre sera utilisé pour rembourser une partie de sa dette en cours et pour couvrir les frais et dépenses liés à l’opération, a indiqué la société.

Les actions devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole "CSQR" à compter du 16 juillet.

À l’issue de l’offre, Brookfield BN.TO contrôlera environ 67 % des droits de vote de Csquare par l’intermédiaire d’entités qu’elle gère ou contrôle.

L’introduction en bourse de Csquare est réalisée par l’intermédiaire d’un syndicat de souscripteurs, Morgan Stanley

MS.N et TD Securities agissant en tant que représentants des souscripteurs.