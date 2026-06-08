 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'intérêt des consommateurs français pour les cryptomonnaies ne faiblit pas
information fournie par AOF 08/06/2026 à 09:59

(Zonebourse.com) - bunq, la deuxième plus grande néobanque européenne, publie son nouveau Crypto Trust Index. Dans un contexte marqué par l'incertitude économique et une baisse de confiance dans les instruments d'investissement traditionnels, les cryptomonnaies continuent de susciter la curiosité des consommateurs français.

Le Crypto Trust Inde est une enquête qui a été menée par Pollfish (plateforme technologique mondiale de recherche de marché en ligne et de sondages - logiciel SaaS). pour le compte de bunq en avril 2026, auprès de 6 950 répondants répartis dans sept pays : France (1 000), Allemagne (1 000), Irlande (1 000), Pays-Bas (950), Espagne (1 000), Royaume-Uni (1 000) et États-Unis (1 000).

L'objectif était de comprendre les attitudes vis-à-vis de l'adoption des cryptomonnaies, notamment les freins qui maintiennent une partie des individus en dehors du marché, les facteurs susceptibles d'encourager leur participation, ainsi que les différences de perception des cryptos selon les profils démographiques et les zones géographiques.

Selon les conclusions de cette enquête, "en France, l'adoption de la crypto dépend moins d'une croyance ou d'une appétence au risque que de l'éducation, de l'accompagnement et de la confiance . Selon l'étude, 65% des Français se disent incertains quant à leur situation financière actuelle, et 66% s'inquiètent de leurs perspectives financières sur les cinq prochaines années. Cette incertitude transforme déjà les comportements d'investissement : 60% des répondants estiment que le contexte économique actuel nécessite d'explorer des alternatives comme la crypto.

Cependant, les données révèlent un écart marqué entre l'intention et le passage à l'acte : 1 Français sur 5 se dit intéressé par la crypto, mais manque de connaissances pour investir.

Le manque d'éducation et d'accompagnement freine l'adoption

Si près d'un tiers des répondants (32%) a déjà investi dans la crypto, la majorité reste en retrait. Parmi ceux qui n'ont jamais investi, les principaux freins sont : la perception des risques et de la volatilité (48%), le manque de confiance dans les plateformes crypto (35%), et le manque de connaissances et de compréhension (33%).

Interrogés sur ce qui les aiderait à franchir le pas, les répondants placent la connaissance au premier plan avec l'éducation aux fondamentaux en tête (26%), suivie de l'accompagnement humain (24%), puis de conseils clairs (23%) et enfin d'une application simple pour acheter des cryptos (10%).

"Pendant des années, l'industrie de la crypto a été pensée pour des initiés. Mais l'adoption grand public repose sur la confiance et la simplicité, pas sur la complexité", déclare Joe Wilson, chief evangelist chez bunq. "Les utilisateurs sont prêts à explorer de nouvelles façons de faire fructifier leur argent, mais ils veulent le faire dans un environnement familier, sécurisé et facile d'utilisation."

La confiance, le maillon faible

Malgré l'essor des plateformes spécialisées, la confiance reste largement concentrée dans les institutions traditionnelles, notamment les banques. S'ils se lançaient dans la crypto, 18,3% des Français se tourneraient vers leur banque pour s'informer. Les banques apparaissent comme les institutions les plus fiables pour investir (34%), devant les plateformes d'échanges crypto (22%) et les plateformes de trading (16%).

Cette étude met en lumière le rôle clé que les institutions financières ont à jouer pour bâtir un écosystème crypto plus inclusif et responsable grâce à l'éducation, l'orientation et l'accompagnement sur mesure.

À mesure que l'automatisation et la finance digitale s'imposent, une évidence émerge : la prochaine phase d'adoption de la crypto en France se jouera sur trois terrains : la confiance, la compréhension et l'accompagnement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 09:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chanteur Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Violences sexuelles: Patrick Bruel en garde à vue
    information fournie par AFP 08.06.2026 11:14 

    Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes et qui a récemment annulé sa tournée de concerts, a été placé en garde à vue lundi matin dans le cadre d'investigations menées par le parquet de Nanterre. Le chanteur est auditionné sur ... Lire la suite

  • Le garde des Sceaux Gérald Darmanin (C) s'adresse aux procureurs généraux réunis au ministère de la Justice le 8 juin 2026 à Paris ( POOL / Behrouz MEHRI )
    Lyhanna: Darmanin réunit les procureurs généraux, manifestations attendues devant les tribunaux
    information fournie par AFP 08.06.2026 11:08 

    Gérald Darmanin réunit lundi à la Chancellerie les procureurs généraux pour leur demander une revue des plaintes concernant des enfants victimes dans le sillage de l'affaire Lyhanna, tandis que des associations féministes et de la protection de l'enfance ont appelé ... Lire la suite

  • ( AFP / EMMA DA SILVA )
    Rachat de SFR: les opérateurs tentent de rassurer sur les prix et l'emploi
    information fournie par Boursorama avec AFP 08.06.2026 11:06 

    Les trois opérateurs français qui se sont alliés pour racheter SFR ont tenté lundi de répondre aux craintes que cette transaction affaiblisse la concurrence, au risque de faire monter les prix, et se traduise par des suppressions d'emplois. Après des mois de négociations, ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Le mouvement reste haussier
    VUSIONGROUP : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.06.2026 10:57 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 169,29 -0,60%
2CRSI
51,2 +2,94%
Pétrole Brent
97,31 +2,04%
SOITEC
154,7 +5,49%
HAFFNER ENERGY
0,26 +15,56%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank