L'intérêt des consommateurs français pour les cryptomonnaies ne faiblit pas

(Zonebourse.com) - bunq, la deuxième plus grande néobanque européenne, publie son nouveau Crypto Trust Index. Dans un contexte marqué par l'incertitude économique et une baisse de confiance dans les instruments d'investissement traditionnels, les cryptomonnaies continuent de susciter la curiosité des consommateurs français.

Le Crypto Trust Inde est une enquête qui a été menée par Pollfish (plateforme technologique mondiale de recherche de marché en ligne et de sondages - logiciel SaaS). pour le compte de bunq en avril 2026, auprès de 6 950 répondants répartis dans sept pays : France (1 000), Allemagne (1 000), Irlande (1 000), Pays-Bas (950), Espagne (1 000), Royaume-Uni (1 000) et États-Unis (1 000).

L'objectif était de comprendre les attitudes vis-à-vis de l'adoption des cryptomonnaies, notamment les freins qui maintiennent une partie des individus en dehors du marché, les facteurs susceptibles d'encourager leur participation, ainsi que les différences de perception des cryptos selon les profils démographiques et les zones géographiques.

Selon les conclusions de cette enquête, "en France, l'adoption de la crypto dépend moins d'une croyance ou d'une appétence au risque que de l'éducation, de l'accompagnement et de la confiance . Selon l'étude, 65% des Français se disent incertains quant à leur situation financière actuelle, et 66% s'inquiètent de leurs perspectives financières sur les cinq prochaines années. Cette incertitude transforme déjà les comportements d'investissement : 60% des répondants estiment que le contexte économique actuel nécessite d'explorer des alternatives comme la crypto.

Cependant, les données révèlent un écart marqué entre l'intention et le passage à l'acte : 1 Français sur 5 se dit intéressé par la crypto, mais manque de connaissances pour investir.

Le manque d'éducation et d'accompagnement freine l'adoption

Si près d'un tiers des répondants (32%) a déjà investi dans la crypto, la majorité reste en retrait. Parmi ceux qui n'ont jamais investi, les principaux freins sont : la perception des risques et de la volatilité (48%), le manque de confiance dans les plateformes crypto (35%), et le manque de connaissances et de compréhension (33%).

Interrogés sur ce qui les aiderait à franchir le pas, les répondants placent la connaissance au premier plan avec l'éducation aux fondamentaux en tête (26%), suivie de l'accompagnement humain (24%), puis de conseils clairs (23%) et enfin d'une application simple pour acheter des cryptos (10%).

"Pendant des années, l'industrie de la crypto a été pensée pour des initiés. Mais l'adoption grand public repose sur la confiance et la simplicité, pas sur la complexité", déclare Joe Wilson, chief evangelist chez bunq. "Les utilisateurs sont prêts à explorer de nouvelles façons de faire fructifier leur argent, mais ils veulent le faire dans un environnement familier, sécurisé et facile d'utilisation."

La confiance, le maillon faible

Malgré l'essor des plateformes spécialisées, la confiance reste largement concentrée dans les institutions traditionnelles, notamment les banques. S'ils se lançaient dans la crypto, 18,3% des Français se tourneraient vers leur banque pour s'informer. Les banques apparaissent comme les institutions les plus fiables pour investir (34%), devant les plateformes d'échanges crypto (22%) et les plateformes de trading (16%).

Cette étude met en lumière le rôle clé que les institutions financières ont à jouer pour bâtir un écosystème crypto plus inclusif et responsable grâce à l'éducation, l'orientation et l'accompagnement sur mesure.

À mesure que l'automatisation et la finance digitale s'imposent, une évidence émerge : la prochaine phase d'adoption de la crypto en France se jouera sur trois terrains : la confiance, la compréhension et l'accompagnement.

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