L'inflation suédoise ralentit fortement en avril ; la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine

par Simon Johnson

Le rythme de l'inflation en Suède a fortement ralenti en avril, selon les données préliminaires publiées mercredi par l'office des statistiques, à la veille d'une réunion de la banque centrale prévue plus tard cette semaine, lors de laquelle le taux directeur devrait rester à 1,75 %.

Les prix à la consommation suédois, mesurés à l'aide d'un indice CPIF (à taux d'intérêt fixe), ont augmenté de 0,8 % en glissement annuel en avril, selon une estimation préliminaire publiée mercredi par l'office des statistiques.

Hors prix de l'énergie, un indicateur que la banque centrale surveille de près, les prix sont restés inchangés par rapport au même mois de l'année précédente.

L'office des statistiques a indiqué que les prix des denrées alimentaires avaient baissé de 5,5 % d'un mois à l'autre à la suite de l'introduction d'une réduction temporaire de moitié de la TVA sur les denrées alimentaires, entrée en vigueur le 1er avril et annoncée l'année dernière.

Malgré cela, les deux mesures de l'inflation se sont révélées bien inférieures aux prévisions des analystes et de la Riksbank.

La banque centrale vise une inflation annuelle globale de 2 %, un niveau que la Suède n'a pas atteint depuis janvier.

Si la Suède se distingue en Europe par une pression sous-jacente modérée sur les coûts, la prochaine décision de la banque centrale devrait être une hausse des taux , selon les analystes, même si les responsables de la politique monétaire ne devraient pas se précipiter pour agir.

Le conflit au Moyen-Orient a fait flamber les prix du pétrole et, bien que la Suède soit partiellement à l'abri – son réseau énergétique est alimenté par des barrages hydroélectriques, des réacteurs nucléaires et l'éolien –, les pressions inflationnistes devraient s'accentuer dans les mois à venir.

Les analystes interrogés par Reuters tablent sur une première hausse des taux au début de l'année prochaine. Mais les marchés anticipent au moins une hausse avant la fin de 2026.

La Riksbank annoncera sa prochaine décision de politique monétaire jeudi, les analystes interrogés par Reuters s'accordant à ne prévoir aucun changement.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))