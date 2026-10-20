L'Indonésie endigue la chute des marchés provoquée par la menace d'exclusion de l'indice MSCI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le marché rebondit de 4 % après deux jours de chute, la roupie se stabilise

* La Bourse prend des mesures pour améliorer la transparence du marché

* L'autorité de régulation prend des mesures pour lutter contre les opérations concertées

(Ajout d'un commentaire du directeur de l'IDX au paragraphe 7, ainsi que des commentaires d'analystes et de gestionnaires de fonds aux paragraphes 9-10 et 15-16)

par Ankur Banerjee et Stefanno Sulaiman

Les actions indonésiennes ont progressé mardi, les autorités de Jakarta ayant mis en place des mesures visant à restreindre les ventes après une chute record de 82 milliards de dollars sur deux jours , déclenchée par l’avertissement de l’indiceur MSCI concernant un éventuel retrait de ses indices mondiaux.

L’indice de référence de Jakarta .JKSE a progressé de 4 % mardi, après avoir atteint son plus bas niveau depuis six ans lors de la séance précédente, le marché boursier le moins performant au monde cette année ayant chuté de 14,8 % entre vendredi et lundi. L’indice affiche toutefois une baisse d’environ 40 % depuis le début de l’année.

Vendredi, MSCI a déclaré qu’il envisageait de reclasser l’Indonésie au statut de « standalone » (marché autonome) au lieu de celui des «marchés émergents», une dégradation plus sévère que prévu qui a choqué les investisseurs et les responsables et alimenté les craintes d’une vague de ventes de la part des fonds passifs qui répliquent les indices mondiaux.

La dernière mise en garde de l’indiceur découle de préoccupations selon lesquelles l’Indonésie n’aurait toujours pas amélioré la transparence de l’actionnariat ni pris de mesures contre les opérations de marché coordonnées; elle est bien plus grave que la menace de déclassement au statut de « marché de frontière » formulée en janvier.

Une relégation au statut de « marché autonome » constituerait un coup dévastateur pour l’Indonésie, alors que la plus grande économie d’Asie du Sud-Est est aux prises avec une érosion de la confiance des investisseurs quant à sa santé budgétaire et à l’indépendance de sa banque centrale sous la présidence de Prabowo Subianto.

À l’issue d’une réunion en ligne avec MSCI lundi, la Bourse d’Indonésie (IDX) a déclaré qu’elle exclurait de son indice de référence toute action présentant une forte concentration de participation par une personne ou une entité.

« Nous faisons ce qu’il y a de mieux pour notre marché », a déclaré Jeffrey Hendrik, directeur général de l’IDX, ajoutant que cette exclusion permettrait de refléter plus fidèlement l’évolution de l’indice. Il a précisé que les actions concernées représentaient environ 18 % de la pondération totale de l’indice.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a estimé que l’exclusion des titres à actionnariat concentré devrait contribuer à dissiper certaines inquiétudes quant à l’attractivité des investissements, mais que la mise en œuvre serait déterminante, compte tenu du risque de résistance au niveau national.

« À partir de là, nous pensons que le risque supplémentaire le plus important pour les flux de capitaux proviendra probablement des fonds actifs plutôt que des fonds passifs », a-t-il déclaré.

JAKARTA CHERCHE À APAISER LES ESPRITS GRÂCE À DES MESURES BOURSIÈRES

Afin de freiner les ventes massives sur le marché, la Bourse a réduit cette semaine de moitié la limite quotidienne de baisse des cours boursiers, la ramenant de 15 % à 7 %, tout en fixant une limite de baisse de 1 roupie pour les actions cotées à 14 roupies ou moins.

Lundi également, Prabowo s’est entretenu avec les responsables financiers, notamment la présidente de l’Autorité des services financiers (OJK), le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d’Indonésie (BI).

À l’issue de la réunion, la présidente de l’OJK, Friderica Widyasari Dewi, a déclaré que l’autorité de régulation continuerait à faire avancer les réformes du marché des capitaux indonésien, notamment en matière de transparence, de liquidité et de lutte contre diverses formes d’infractions.

« Un message particulier et important concerne la nécessité de continuer à appliquer rigoureusement la réglementation à l’encontre de ceux qui ont commis des infractions liées au trading coordonné et à d’autres pratiques similaires », a déclaré Friderica.

Les observateurs du marché ont estimé que la Bourse avait pris une mesure constructive en retirant de l’indice de référence les titres dont l’actionnariat est fortement concentré, mais que cela n’éliminerait pas automatiquement l’exposition des investisseurs à ces sociétés, que ce soit directement ou par le biais de produits tels que les fonds communs de placement.

« Nous devons veiller à ce que, même si une action est retirée de l’indice Jakarta Composite, le risque de concentration ne continue pas à s’accumuler au sein des produits achetés par le grand public », a déclaré Liza Camelia Suryanata, responsable de la recherche chez le courtier Kiwoom Sekuritas Indonesia.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS LA BANQUE CENTRALE

L'avertissement de MSCI a pesé sur la roupie IDR= , qui s'est légèrement raffermie mardi à 18 000 pour un dollar américain, mais est restée proche de son plus bas historique de 18 190 atteint en juin, dans l'attente d'une décision de politique monétaire de la banque centrale indonésienne.

La BI devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, bien que certains économistes aient évoqué la possibilité d’une hausse des taux pour défendre la devise, qui a perdu 7 % cette année, ce qui en fait la devise la moins performante de la région.

George Xu, directeur au sein de l’équipe chargée des notations souveraines chez Fitch Ratings, a déclaré que les récentes inquiétudes et la forte vague de ventes sur les marchés avaient renforcé les risques identifiés par l’agence de notation lorsqu’elle avait révisé à la baisse, en mars, la perspective de l’Indonésie pour la passer à négative.

« Du point de vue de la notation souveraine, nous ne pensons pas que l’annonce de la consultation en elle-même ait des implications immédiates significatives sur le crédit », a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les pressions extérieures pourraient faire grimper les coûts d’emprunt du gouvernement et éroder les réserves de sécurité extérieures.