L'indice PMI pèse sur le moral des Bourses en Europe

Alors que l'avalanche de publications trimestrielles se poursuit ce vendredi, les principaux indices actions européens perdent du terrain, sur fond d'un indice PMI de la zone euro peu encourageant pour la conjoncture économique de la région.

En toute fin de matinée, le CAC 40 recule ainsi de plus de 0,7% à 7 752 points à la Bourse de Paris, une tendance conforme à celle de l'Euro Stoxx 50, tandis que le DAX 40 de Francfort lâche près de 0,9% et que le FTSE 100 de Londres perd 0,5%.

L'expansion du secteur privé ralentit en octobre dans la zone euro...

L'indice PMI flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est établi à 51,9 en octobre, signalant une 4e hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé. Il s'est toutefois replié par rapport à septembre (53,1) et a affiché son plus faible niveau de la période d'expansion en cours.

La croissance a ralenti tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. L'activité globale du secteur privé français est repartie à la baisse, tandis que l'Allemagne et le reste de la zone euro se sont maintenus en zone d'expansion, avec néanmoins des taux de croissance de l'activité plus faibles.

"Les prix élevés de l'énergie et la hausse des rendements des obligations d'Etat semblent peser sur le sentiment des entreprises", estime Commerzbank, soulignant également que l'indicateur de sentiment est tombé dans une fourchette où la croissance économique a historiquement été inférieure à la moyenne.

Autre point négatif de cette publication, les prix des achats ont continué d'augmenter à un rythme soutenu, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, conduisant les entreprises à relever leurs prix de vente afin de protéger leurs marges.

... mais accélère de l'autre côté de la Manche

En revanche, l'expansion du secteur privé britannique s'accélère en octobre, à en croire l'indice PMI flash composite de S&P Global. Porté par la plus forte hausse des nouvelles commandes depuis septembre 2024, il s'établit à 53,1 pour le mois en cours, un plus haut de huit mois, contre 52 en septembre.

"Les pressions sur les prix restent à des niveaux préoccupants, rendant quasiment certaine une hausse des taux directeurs de la Banque d'Angleterre lors de sa prochaine réunion de politique monétaire et renforçant également la probabilité de nouvelles hausses de taux jusqu'en 2027", prévient toutefois S&P Global.

Les opérateurs doivent encore prendre connaissance, cet après-midi, de l'indice PMI flash composite pour les États-Unis, avant l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par l'université du Michigan, toujours pour le mois en cours.

L'avalanche de publications trimestrielles se poursuit

Sur le front des valeurs, l'actualité reste dominée ce vendredi par une avalanche de publications de résultats, notamment à Paris, où Sodexo ( 6%) prend la tête du SBF 120 après la présentation, par le groupe de restauration collective, de résultats annuels supérieurs à ses objectifs.

L'Oréal ( 4,4%) monte sur la 2e marche du podium parisien, le numéro un mondial des cosmétiques ayant affiché une croissance de ses ventes à données comparables supérieure aux attentes au 3e trimestre, aidée par la reprise en Chine et le dynamisme des parfums de luxe.

Si les chiffres de Rexel ( 2,2%) reçoivent également un accueil favorable de la part des investisseurs à Paris, les points d'activité d'Ipsos (-4,2%), Safran (-7,9%), Valeo (-8,1%) et surtout Kering (-11,9%) sont beaucoup moins appréciés.

Sur les autres places européennes, Volvo Cars dévisse de 27% à Stockholm après avoir enregistré une perte d'exploitation au 3e trimestre, ce qui a conduit le constructeur automobile suédois à décider de supprimer 2 500 emplois pour réduire ses coûts.

Si les résultats du fabricant d'aluminium Norsk Hydro (-5,3% à Oslo) sont eux aussi lourdement sanctionnés, le groupe d'électroménager Electrolux ( 6% à Francfort) et le groupe de matériaux de construction Holcim ( 5,6%) parviennent à tirer leur épingle du jeu.