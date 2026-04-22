L'indice britannique FTSE 100 clôture en baisse en raison de la persistance de l'incertitude au Moyen-Orient et de la hausse de l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour après la clôture des marchés)

L'indice FTSE 100 de Londres a clôturé en légère baisse mercredi, les valeurs industrielles et financières pesant sur le marché, tandis que les investisseurs surveillaient la fragile trêve au Moyen-Orient et évaluaient les données nationales sur l'inflation. L'indice FTSE 100 .FTSE a terminé la séance en baisse de 0,2%, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC est resté stable.

L'Iran a resserré son emprise sur le détroit d'Ormuz après que le président américain Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran , mais l'incertitude persiste quant au maintien de l'accord.

* Les prix du pétrole ont augmenté, le Brent dépassant les 100 dollars le baril, à la suite d'informations selon lesquelles au moins trois porte-conteneurs ont été touchés par des tirs dans le détroit d'Ormuz.

* La hausse des prix du brut a pesé sur les actions des compagnies aériennes: IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a perdu 3,4 %, EasyJet EZJ.L a chuté de 2,8 % et Wizz Air WIZZ.L a perdu 1,6 %, respectivement.

* Les majors pétrolières BP BP.L et Shell SHEL.L ont augmenté de 1,6% et 0,7%, respectivement.

* Les mineurs Fresnillo FRES.L , Rio Tinto RIO.L , Glencore GLEN.L et Anglo American ont gagnéentre 2% et 3%, suivant une hausse des prix des métaux précieux et de base.

* Les données officielles ont montré que l'inflation des prix à la consommation britannique a augmenté à 3,3 % en mars, contre 3 % en février, soulignant l'impact de la guerre en Iran sur les niveaux de prix.

* "Les chiffres de l'IPC confirment que les pressions de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie commencent à se faire sentir et que la marge de manœuvre de la Banque d'Angleterre se rétrécit rapidement", a déclaré Nick Saunders, directeur général de Webull UK, dans une note.

* Reckitt RKT.L , qui fabrique le savon Dettol et les préservatifs Durex, a manqué les estimations de revenus trimestriels comparables sur , ce qui a fait chuter les actions de 4,6 % .

* Le distributeur de fournitures commerciales Bunzl

BNZL.L a gagné 2,1% après avoir enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre . JD Sports JD.L a perdu environ 4% après que le président Andrew Higginson ait prévu de se retirer .

* Quilter QLT.L a augmenté de 5,1% après que le gestionnaire d'actifs ait annoncé des entréesrecord au premier trimestre de 3,1 milliards de livres (4,2 milliards de dollars).