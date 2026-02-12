L'Inde soutient une modernisation militaire de 40 milliards de dollars avec davantage d'avions de combat Rafale et de Boeing P-8I

Jeudi, l'Inde a donné son accord initial pour un financement de 3,6billions de roupies (40 milliards de dollars) visant à renforcer les forces armées du pays , y compris l'achat de plus d'avions de chasse Rafale pour l'armée de l'air et d'avions de reconnaissance Boeing P-8I pour la marine.

Les tensions accrues avec ses voisins, notamment le Pakistan, ont poussé l'armée indienne à se moderniser.

L'effectif des escadrons de chasse de l'armée de l'air a été ramené à 29 au cours des derniers mois, soit bien moins que les 42 escadrons dont elle disposait auparavant. Son cheval de bataille, le MiG-21, a été retiré du service en septembre et d'autres variantes précoces du MiG-29, le Jaguar anglo-français et le Mirage 2000 français, devraient également être retirés du service dans les années à venir.

New Delhi a longtemps compté sur l'importation de machines et d'armes pour ses forces armées, mais une récente initiative du Premier ministre Narendra Modi a contribué à stimuler la fabrication nationale .

Pour l'armée de l'air indienne, cette ère a commencé dans les années 1980, mais n'a porté ses fruits qu'au cours de la dernière décennie, lorsque l'avion de chasse Tejas, produit localement , a été introduit pour remplacer les MiG-21 de l'ère soviétique.

Hindustan Aeronautics HIAE.NS (HAL) a commandé près de 180 variantes avancées Mk-1A du Tejas au niveau national, mais n'a pas encore commencé les livraisons en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement des moteurs chez GE Aerospace

Le ministère de la défense a déclaré que le Conseil d'acquisition de la défense avait donné son accord initial pour l'achat de nouveaux avions de combat Rafale et de missiles pour l'armée de l'air, de missiles antichars pour l'armée de terre et d'avions de reconnaissance P-8I pour la marine.

La valeur totale de toutes ces propositions s'élève à 3,6 billions de roupies, selon le communiqué. Il n'a pas donné plus de détails.

Ces approbations interviennent avant une visite du président français Emmanuel Macron en Inde la semaine prochaine. La flotte de l'armée de l'air indienne comprend actuellement des chasseurs Rafale de Dassault Aviation AM.PA .

En avril, l'Inde a signé un accord pour 26 Rafale-Marine bi- et monoplaces qui seront déployés sur ses deux porte-avions: INS Vikrant et INS Vikramaditya.

Par ailleurs, le ministère de la défense a également signé jeudi un accord avec HAL pour l'achat de huit Dornier 228 destinés aux garde-côtes.

Les propositions ouvrent la voie à la finalisation prochaine des détails commerciaux et techniques.

Plus tôt dans la journée, les médias locaux ont rapporté que le DAC avait donné son accord pour l'achat de 114 avions de combat Rafale à Dassault pour un montant de 3,25 billions de roupies.

(1 $ = 90,5780 roupies indiennes)