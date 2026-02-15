 Aller au contenu principal
Rugby/Six nations-Le XV de France écrase le Pays de Galles, poursuit son sans-faute
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 18:11

Championnat des Six Nations - Pays de Galles - France

Le XV de France s'est imposé ‌largement dimanche sur la pelouse du Pays de Galles (54-12), signant un deuxième succès bonifié de ​rang dans le Tournoi des Six Nations.

Les Bleus ont impressionné en marquant huit essais par Emilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey, Fabien Brau-Boirie, Matthieu Jalibert, Julien Marchand, Charles Ollivon et Théo Attissogbe (doublé). ​Rhys Carre et Mason Grady ont inscrit les deux réalisations galloises.

Avec dix points, les Bleus sont en tête du ​classement avec quatre unités d'avance sur l'Écosse après ⁠deux journées et avant la réception de l'Italie, dimanche prochain, à Lille (Nord).

Ils restent surtout ‌les seuls en capacité de réaliser le Grand Chelem au lendemain des défaites de l'Angleterre et de l'Italie, respectivement en Écosse (31-20) et en Irlande (20-13).

Très ​convaincante en ouverture du tournoi ‌face à l'Irlande (36-14) dix jours plus tôt, la France a ⁠une nouvelle fois montré son impressionnante domination, particulièrement dans le secteur offensif.

Emilien Gailleton n'a même pas eu besoin de deux minutes pour inscrire le premier essai grâce à une magnifique ⁠action collective préalable d'Antoine ‌Dupont, Théo Attissogbe et Charles Ollivon.

Louis Bielle-Biarrey a doublé la mise sur ⁠un service au pied parfait de Matthieu Jalibert (11e). Le meilleur joueur du dernier Tournoi ‌des Six Nations a marqué son 23e essai en 24 sélections tandis ⁠que, quatre minutes plus tard, Fabien Brau-Boirie a aplati dès sa ⁠première sélection (15e).

Impliqué sur l'essai ‌du Palois, Matthieu Jalibert est venu inscrire lui-même l'essai du bonus offensif (39e) à la suite ​d'une interception de Théo Attissogbe. Entre-temps, le Pays ‌de Galles avait réduit l'écart par Rhys Carre, en puissance (19e).

Au retour des vestiaires, les Bleus sont repartis de ​plus belle grâce aux essais de Julien Marchand (44e) et de Théo Attissogbe, enfin à la conclusion pour un doublé (49e, 58e), réalisé après une nouvelle transversale au pied de ⁠Matthieu Jalibert.

Charles Ollivon, toujours dans les bons coups, a conclu une belle séquence collective près des perches (61e).

L'arrière Thomas Ramos, presque impérial au pied (sept transformations réussies sur huit), a permis d'alourdir le score.

La fin de match a plutôt été à l'avantage des Gallois, Mason Grady réduisant l'écart pour son équipe après plusieurs minutes de siège sur l'en-but tricolore (78e).

(Rédigé par Vincent ​Daheron, édité par Benjamin Mallet)

