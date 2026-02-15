JO 2026-Les Français Léa Casta et Loan Bozzolo en bronze au snowboard cross par équipes

Snowboard - Cérémonie de victoire pour le snowboard cross par équipes mixtes

Léa Casta et ‌Loan Bozzolo ont décroché le bronze dimanche sur ​l'épreuve de snowboard cross par équipes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, la 15e médaille de la délégation française ​qui égale son record atteint consécutivement en 2014 et 2018.

Le duo ​tricolore a été devancé en ⁠finale par la Grande-Bretagne et l'Italie.

Cette médaille permet ‌d'éviter le zéro pointé du snowboard cross français après les déceptions de l'épreuve individuelle. ​Aidan Chollet ‌avait échoué au pied du podium jeudi ⁠et aucune Française ne s'était qualifiée en finale le lendemain.

Sur les trois duos engagés dimanche sur cette ⁠épreuve, où ‌l'écart de la manche masculine est conservé pour ⁠le départ de la manche féminine, seuls Loan ‌Bozzolo et Léa Casta sont parvenus à ⁠atteindre la finale.

Ils ont été solides tout ⁠au long ‌de leur parcours en remportant le quart de finale ​avant de prendre la ‌deuxième place de leur demi-finale. Malgré une très bonne descente en finale, ​Léa Casta et Loan Bozzolo ont récolté le bronze, leur première médaille aux JO ⁠à respectivement 20 et 26 ans.

Jonas Chollet et Chloé Trespeuch ont été éliminés dès les quarts, tandis qu'Aidan Chollet et Julia Nirani-Pereira ont été sortis aux portes de la finale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Benjamin Mallet)