L'Inde signera un accord commercial avec les États-Unis en mars, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Shivangi Acharya

L'Inde et les États-Unis prévoient de signer un accord commercial officiel en mars, après quoi New Delhi abaissera les droits de douane sur les produits américains, a déclaré jeudi le ministre du commerce Piyush Goyal, donnant ainsi le premier calendrier officiel pour l'adoption de l'accord .

Les deux pays publieront une déclaration commune dans les quatre ou cinq jours, après quoi Washington réduira les droits de douane sur les exportations indiennes de 50 % à 18 %. De son côté, l'Inde achètera pour environ 500 milliards de dollars de produits américains au cours des cinq prochaines années, dont 70 à 80 milliards de dollars d'avions Boeing, a précisé M. Goyal.

Dans le cadre de l'accord annoncé lundi, le président américain Donald Trump a réduit les droits de douane américains sur les produits indiens en échange de l'arrêt des achats de pétrole russe par New Delhi, de la baisse des droits de douane et de l'achat de produits américains d'une valeur de 500 milliards de dollars.

"Un accord formel sur cet accord prendra 30 à 45 jours et sera signé en mars", a déclaré M. Goyal aux journalistes à New Delhi.

M. Goyal a indiqué que l'Inde augmenterait ses achats d'énergie, d'avions et de puces aux États-Unis. Il a ajouté que les commandes d'avions, de moteurs et d'autres pièces, passées ou prêtes à l'être, s'élèveraient à environ 100 milliards de dollars.

Le mois dernier, Air India, qui appartient au groupe Tata, a déclaré avoir commandé près de 200 avions au constructeur américain Boeing, tandis qu'une autre compagnie aérienne plus petite, Akasa Air, a déclaré avoir commandé 226 Boeing 737 MAX.

Les actions indiennes se sont redressées après l'annonce lundi de l'accord entre l'Inde et les États-Unis, celui-ci ayant levé l'incertitude quant à l'avenir des relations entre les deux alliés.

Toutefois, le principal parti d'opposition indien fait pression sur le gouvernement pour qu'il donne des détails sur l'accord, car il s'inquiète de l'ampleur de l'ouverture du secteur agricole.

Mardi, des responsables des deux parties ont déclaré que l'Inde accorderait aux États-Unis un accès limité à son marché pour les produits agricoles mais maintiendrait des protections essentielles .