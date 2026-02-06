information fournie par Boursorama avec AFP • 06/02/2026 à 08:08

Banco BPM: bénéfice net de 2,08 milliard d'euros en 2025, supérieur aux prévisions

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

La banque italienne Banco BPM a publié jeudi un bénéfice net de 2,08 milliards d'euros pour l'année 2025 (+8,4% sur un an), supérieur à ses prévisions, grâce la hausse des commissions et à l'intégration du gestionnaire d'actifs Anima.

Banco BPM avait prévu un bénéfice autour de 1,95 milliard d'euros, un chiffre proche du consensus des analystes publié par FactSet.

La direction du groupe Banco BPM s'est félicitée dans un communiqué d'avoir enregistré une "rentabilité record et durable, grâce à un modèle économique solide et distinct".

La direction du groupe a proposé un dividende d'un euro par action, dont 0,46 euros déjà versés en novembre 2025.

Banco BPM doit renforcer prochainement ses liens avec le Crédit Agricole, qui en détient déjà 20%.

Le directeur général de l'entité cotée du groupe Crédit Agricole, Olivier Gavalda, a indiqué jeudi qu'il souhaitait protéger voire amplifier les partenariats entre les deux établissements bancaires, et revendiquait une place au conseil d'administration cohérente avec la part du capital détenue par le Crédit Agricole.

L'importante banque italienne avait été visée en 2024 par une offre de rachat hostile de la deuxième banque du pays, UniCredit. Mais UniCredit, dirigé par Andrea Orcel, avait fini par retirer son offre, pointant l'opposition du gouvernement italien.