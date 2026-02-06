Sabadell: baisse du bénéfice en 2025, plombé par l'OPA ratée de BBVA

( AFP / JOSEP LAGO )

La banque espagnole Sabadell a annoncé vendredi un bénéfice net en baisse de 2,8% en 2025, en raison notamment de l'OPA hostile de BBVA sur le groupe qui a pénalisé son activité l'an passé, avant son échec en octobre.

Les multiples soubresauts de ce méga-projet que ni le gouvernement central de gauche à Madrid, ni la direction de Sabadell ne soutenaient, "ont modéré la croissance en glissement annuel", a reconnu Sabadell dans le document financier présentant ses résultats, publié par le gendarme boursier espagnol (CNMV).

Au total, la quatrième banque d'Espagne en matière de capitalisation dit avoir "réalisé un bénéfice net de 1,78 milliards d'euros sur l'exercice 2025 (-2,8% sur un an)".

La banque "confirme" toutefois "les prévisions du plan stratégique 2025-2027 et annonce un ambitieux programme de rachat d'actions" de 800 millions d'euros, a indiqué dans un communiqué César González-Bueno, dont le remplacement au poste de directeur général par Marc Armengol a été annoncé jeudi soir.

L'établissement bancaire fondé en 1881 près de Barcelone, qui revendique environ 11,5 millions de clients et près de 19.000 employés, assure avoir "déjà retrouvé une dynamique commerciale positive après l'OPA" (offre publique d'achat) ratée de BBVA.

En octobre dernier, après plusieurs mois de rebondissements politico-financiers, l'OPA hostile de BBVA sur Sabadell avait échoué, mettant un terme à ce méga-projet lancé en mai 2024 et vu d'un très mauvais œil par le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui craignait une réduction de la concurrence dans le pays.

Le géant bancaire espagnol Santander ne souhaitait pas non plus la création d'un concurrent de taille et avait ainsi acheté à l'été TSB, filiale britannique de Sabadell, pour 3,1 milliards d'euros, notamment pour rendre --avec succès-- l'OPA de BBVA moins attractive pour les actionnaires.

Dans la foulée de l'échec de l'opération, le président de Sabadell, Josep Oliu, avait dit sa "grande satisfaction" pour permettre à la banque de "poursuivre seule sa croissance".