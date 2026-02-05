L'Inde signera en mars l'accord commercial avec les USA-ministre

L'Inde et les États-Unis prévoient de signer en mars un accord commercial officiel prévoyant une réduction des droits de douane, a déclaré jeudi le ministre du Commerce indien Piyush Goyal.

Les deux pays publieront une déclaration commune dans les quatre ou cinq jours, après quoi Washington réduira les droits de douane sur les exportations indiennes de 50% à 18%.

En contrepartie, l'Inde achètera pour environ 500 milliards de dollars (424,02 milliards d'euros) de produits américains au cours des cinq prochaines années, dont 70 à 80 milliards de dollars d'avions Boeing, a déclaré Piyush Goyal.

Dans le cadre de l'accord annoncé lundi, le président américain Donald Trump a réduit les droits de douane américains sur les produits indiens en échange de l'arrêt par New Delhi de ses achats de pétrole russe, de la baisse des droits de douane et de l'achat de 500 milliards de dollars de produits américains.

"Un accord officiel sur cet accord prendra 30 à 45 jours et sera signé en mars", a déclaré Piyush Goyal aux journalistes à New Delhi.

Piyush Goyal a déclaré que l'Inde allait augmenter ses achats d'énergie, d'avions et de puces électroniques auprès des États-Unis.

Les actions indiennes ont rebondi après l'annonce lundi de l'accord entre l'Inde et les États-Unis, cette annonce levant l'incertitude quant à l'avenir des relations entre les deux alliés, malgré des inquiétudes persistantes concernant le secteur agricole.

(Shivangi Acharya, avec la contribution d'Abhijith Ganapavaram à New Delhi ; rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)