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L'Inde propose d'apposer des mentions d'avertissement sur le devant des emballages des produits alimentaires, en réponse aux préoccupations des consommateurs
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 13:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité indienne de régulation alimentaire a proposé d'apposer des avertissements sur la face avant des emballages des produits alimentaires, comme le révèle un document judiciaire, revenant ainsi sur sa position face à la colère grandissante du public face au manque d'informations sur les étiquettes.

L'autorité de régulation a proposé un symbole hexagonal de couleur rouge pour les produits alimentaires présentant une teneur élevée en au moins deux des nutriments suivants: graisses, sucres ou sel, comme elle l'a indiqué dans un document judiciaire qui n'est pas rendu public.

Reuters est le premier à faire état de ce document judiciaire.

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