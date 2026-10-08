L'Inde nie toute partialité dans l'octroi des autorisations pour l'Internet par satellite après la pique de Musk sur les « oligarques »

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par Munsif Vengattil

L'Inde a défendu jeudi son processus d'autorisation de l'Internet par satellite, le qualifiant d'équitable et de non discriminatoire, quelques heures après que le milliardaire Elon Musk eut accusé des « oligarques » non identifiés de bloquer le lancement de Starlink dans ce pays d'Asie du Sud.

Starlink était bloqué par « certains oligarques afin de maintenir leur emprise monopolistique sur le peuple indien », a écrit Musk sur X, sans citer de noms.

Le marché indien des télécommunications est dominé par Reliance Jio, du milliardaire Mukesh Ambani, et Bharti Airtel, de Sunil Mittal. Leurs projets d’Internet par satellite, tout comme Starlink d’Elon Musk, ont obtenu des autorisations préliminaires pour se lancer en Inde, mais sont en attente d’une attribution de fréquences et des autorisations définitives.

Airtel et Jio n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Pour Starlink, l’attente s’étire depuis quatre ans, suite à un examen minutieux des exigences de sécurité et de l’accès au spectre.

En réponse aux commentaires de Musk, le ministère indien des Télécommunications a déclaré que trois entités se trouvaient globalement au même stade de la procédure réglementaire, des évaluations de sécurité étant en cours pour chacune d’entre elles. Il n’a pas cité les noms des entreprises ni celui de Musk.

« L’idée selon laquelle le cadre réglementaire ou son application serait injuste ou discriminatoire est sans fondement et erronée », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Ce conflit n’est pas nouveau. M. Musk avait déjà été en désaccord avec MM. Mittal et Ambani sur la manière dont l’Inde devait leur attribuer des fréquences, avant que les trois hommes ne mettent de côté leurs divergences en 2025 pour signer des accords distincts visant à distribuer les appareils Starlink en Inde.

L’Inde offre à Starlink, filiale de SpaceX (la société de Musk), l’accès à un marché du haut débit par satellite dont Deloitte prévoit qu’il atteindra 1,9 milliard de dollars d’ici 2030.

Le timing ajoute une dimension diplomatique: les États-Unis ont fait valoir l’accès de Starlink au marché comme un geste de bonne volonté dans les négociations commerciales avec les pays touchés par les droits de douane, et New Delhi et Washington ont eu du mal à finaliser un accord commercial depuis la conclusion d’un accord-cadre en février.

Des inquiétudes en matière de sécurité ont également suivi la saisie d’équipements Starlink en Inde. Les autorités indiennes ont déclaré avoir trouvé des appareils Starlink lors de deux opérations distinctes menées par l’ fin 2024: une saisie de drogue par la police dans les îles Andaman-et-Nicobar et une perquisition de l’armée dans l’État du Manipur.

M. Musk a alors déclaré que les faisceaux satellitaires de Starlink avaient été « désactivés au-dessus de l’Inde » et n’avaient « jamais été activés », une remarque qu’il a réitérée mercredi.