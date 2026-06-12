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L'Inde indique que les éléments de preuve relatifs à l'enquête sur le crash d'Air India sont toujours en cours d'analyse
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens a déclaré vendredi qu'il continuait d'analyser les éléments de preuve et les résultats des examens menés suite au crash, l'année dernière, d'un Boeing 787 d'Air India BA.N , et qu'un rapport final ne serait publié qu'une fois tous les travaux d'enquête et les consultations internationales requises achevés.

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