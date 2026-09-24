L'Inde étend sa lutte contre la malbouffe aux commerces situés à proximité des écoles

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* L'Inde s'apprête à interdire la vente de malbouffe aux enfants dans ses 1,5 million d'écoles et à proximité de celles-ci

* L'autorité indienne de régulation alimentaire affirme que l'objectif est d'inciter les entreprises à fabriquer moins de produits malsains

* L'organisme professionnel estime que la règle des 50 mètres est inapplicable et demande son abandon

* L'expérience du Chili montre que des lois alimentaires plus strictes découragent la consommation de malbouffe

par Aditya Kalra et Jatindra Dash

L'Inde se rapproche de l'adoption d'une nouvelle réglementation visant à restreindre la vente d'aliments riches en graisses et en sucre dans un rayon de 50 mètres autour des écoles. Il s'agit de la dernière proposition en date destinée à réduire la consommation de malbouffe dans un pays confronté à des taux d'obésité croissants, en particulier chez les enfants.

Cette règle aurait un impact sur les commerces familiaux, les restaurants et les stands de restauration vendant toutes sortes de produits, des boissons sucrées aux chips salées, en passant par les samosas gras, les pizzas ou les hamburgers riches en matières grasses, à proximité des 1,5 million d’écoles que compte l’Inde.

Cela pourrait constituer un nouvel obstacle pour des multinationales telles que PepsiCo, Coca-Cola, Mondelez et Nestlé, qui sont déjà confrontées à des projets de réglementation visant à apposer des étiquettes d'avertissement rouges sur les produits riches en graisses, en sel et en sucre (HFSS), alignant ainsi l'Inde sur des marchés tels que le Chili et le Mexique, qui disposent de réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire.

Certaines entreprises indiennes et certains propriétaires de magasins d'alimentation situés à proximité des écoles s'inquiètent déjà. À Bhubaneswar, une ville de l'est de l'Inde, une douzaine de commerçants ont déclaré que leurs ventes pourraient chuter d'un tiers, voire davantage.

Dans l’un de ces magasins, Priyanshu Palei, 15 ans, a acheté deux paquets des célèbres « Uncle Chipps » de PepsiCo, qu’il a fourrés dans son sac à dos en se rendant en cours. “Je vais les manger pendant la récréation”, a-t-il déclaré, les préférant au panier-repas préparé par sa mère, composé de riz et de ragoût de lentilles.

C’est précisément cette habitude que l’Inde souhaite faire disparaître.

Rajit Punhani, directeur général de l’Autorité indienne de sécurité et de normalisation alimentaires (FSSAI), qui est à l’origine de ces changements, a déclaré que le programme scolaire « alimentation saine » visait à détourner les enfants des mauvaises habitudes dès leur plus jeune âge.

“Nous devons dissuader les enfants de consommer ces produits. Nous devons leur inculquer cette habitude”, a-t-il déclaré à Reuters. “Cela n’aura pas d’impact majeur sur les entreprises. Les commerçants pourront vendre des aliments ne relevant pas de la catégorie HFSS”, a-t-il ajouté, précisant que la réglementation visait à inciter les entreprises à reformuler leurs recettes.

Il n’y a pas de calendrier précis pour cette loi, proposée pour la première fois en 2020. Dans le cadre d’une campagne nationale de renforcement de la sécurité alimentaire, l’Autorité a publié en août des seuils de teneur en graisses, en sel et en sucre qui entraîneraient des restrictions de vente à proximité et à l’intérieur des écoles, et a invité le public à donner son avis jusqu’au 6 octobre.

L'OBÉSITÉ INFANTILE EN HAUSSE EN INDE

Ces dernières années, des produits allant des chips Lay's aux chocolats Cadbury en passant par les nouilles Maggi ont gagné en popularité . Certains Indiens aux revenus modestes considèrent l'achat de marques étrangères comme le signe d'une amélioration de leur niveau de vie, tout en étant attirés par des prix bas. En 2023, Domino's a lancé en Inde sa pizza la moins chère au monde , vendue à seulement 49 roupies (soit 50 cents américains).

À mesure que les habitudes alimentaires ont évolué, le nombre d’enfants indiens âgés de 5 à 19 ans considérés comme en surpoids ou obèses a également augmenté. De 28 millions en 2015, ce chiffre a bondi de près de 50 % pour atteindre 41 millions en 2025 et devrait atteindre 56 millions d’ici 2040, selon les données de la Fédération mondiale de l’obésité.

Alors que la loi fédérale indienne vise à empêcher les commerces situés à proximité des écoles de vendre et de faire la publicité de produits HFSS (à haute teneur en graisses, en sucres et en sel) exclusivement destinés aux écoliers, l’État occidental du Maharashtra, où se trouve Mumbai, a adopté une approche plus stricte: aucun commerce situé à moins de 50 mètres d’une école ne peut proposer de tels produits, a déclaré à Reuters le commissaire à la sécurité alimentaire de l’État, Tukaram Mundhe.

“Il y aura des centaines de magasins de ce type à proximité des écoles. Comment contrôler s’ils vendent ou non à des écoliers? Les magasins ne peuvent pas stocker ces articles”, a déclaré Mundhe.

Les données de l’État consultées par Reuters ont révélé que les inspecteurs ont jusqu’à présent constaté des infractions dans 133 commerces situés à moins de 50 mètres des écoles, et ordonné à 51 d’entre eux de cesser leur activité.

LES DIFFICULTÉS DU SECTEUR

La Confédération indienne du commerce et de l'industrie alimentaire (CIFTI) se montre préoccupée, estimant que le respect de la réglementation serait difficile, car de nombreuses écoles sont situées à proximité de marchés très fréquentés ouverts au grand public, selon son projet de réponse confidentiel à la proposition, consulté par Reuters. L'organisation professionnelle n'a pas répondu à nos questions.

La loi peut entraîner “une perte d'activité et de moyens de subsistance”, indique le document, qui fait valoir que les restrictions ne devraient s’appliquer qu’à l’intérieur des établissements scolaires.

Interrogée sur la proposition concernant les écoles, la société PepsiCo, propriétaire de la marque Lay's, a renvoyé Reuters à sa politique mondiale qui limite les produits dont la vente est autorisée dans les établissements scolaires. Nestlé, fabricant des nouilles Maggi, a déclaré qu'elle suivait sa politique mondiale qui n'autorise, dans les écoles primaires et secondaires, que la vente de produits répondant à des critères nutritionnels spécifiques.

Coca-Cola et Mondelez, propriétaire de Cadbury, n’ont pas répondu aux demandes de Reuters.

Rahul Khanna, spécialiste de la réglementation alimentaire au sein du cabinet d’avocats indien RAKLaw, a déclaré qu’il existait une “vague d’inquiétude” parmi les clients de son cabinet, en particulier chez les fabricants de confiseries pour lesquels les enfants constituent un “segment de consommateurs important”. Il n’a pas nommé ces clients.

À l’échelle mondiale, cinq pays ont proposé ou mis en œuvre des restrictions de vente aux abords des écoles, tandis que 48 ont limité la vente de malbouffe à l’intérieur des établissements scolaires, selon des chercheurs de l’université de Caroline du Nord.

En 2016, le Chili a imposé de nouvelles règles concernant les étiquettes d’avertissement et a interdit la vente et la promotion de la malbouffe dans les établissements scolaires. Une étude publiée cette année dans The Lancet a révélé que, 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi, la probabilité de surpoids avait diminué de 2,85 % chez les filles et de 2,4 % chez les garçons.

La loi a également poussé les fabricants à reformuler les recettes de nombreux produits au Chili.

“Si la loi était inefficace et que les consommateurs ne changeaient pas leur comportement, les producteurs ne résisteraient pas”, a déclaré Guillermo Paraje, professeur à l’école de commerce Adolfo Ibáñez au Chili.

“Ils savent que la loi les obligera à reformuler leurs produits autant que possible.”