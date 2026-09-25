L'Inde devrait reconsidérer l'auto-cotation des bourses, déclare le président de la NSE

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

par Jayshree P Upadhyay

L'autorité de régulation des marchés indiens devrait reconsidérer la possibilité pour les bourses de s'introduire en bourse de manière autonome, a déclaré vendredi Srinivas Injeti, président de la NSE NSEI.BO , au lendemain de son introduction en bourse sur la BSE, sa concurrente, pour une valorisation d'environ 47 milliards de dollars.

L'Inde n'autorise pas les bourses à s'introduire en bourse sur leurs propres plateformes, invoquant des craintes de conflits d'intérêts potentiels.

Cependant, l’auto-cotation est autorisée sur plusieurs grands marchés mondiaux. Aux États-Unis, par exemple, Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York (NYSE) ICE.N est cotée et négociée sur le NYSE, qu’elle exploite.

La NSE représente environ 93 % des transactions sur le marché au comptant en Inde et près de 75 % des options.

Par ailleurs, autoriser les investisseurs de portefeuille étrangers à négocier des contrats sur les métaux précieux aiderait la NSE à développer son activité sur les matières premières, a déclaré Sriram Krishnan, directeur commercial.

L’Inde a autorisé jeudi les FPI à participer aux opérations sur dérivés de matières premières non agricoles à règlement physique, une mesure qui devrait stimuler les volumes de transactions des contrats sur métaux précieux en élargissant la base d’investisseurs et en alignant davantage le marché sur ses homologues mondiaux.

Les FPI pourront utiliser les capitaux déjà alloués à des investissements en actions pour négocier des dérivés sur matières premières, a précisé M. Krishnan.