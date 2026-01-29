L'Inde devrait envisager de limiter l'accès aux médias sociaux en fonction de l'âge, selon un conseiller économique

L'étude économique annuelle de l'Inde, présentée jeudi, recommande d'envisager des limites d'âge pour l'accès aux médias sociaux et aux applications de jeux d'argent afin de lutter contre ce qu'elle appelle la "dépendance numérique" dans le pays.

L'Inde, un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux comme Facebook, YouTube et X, n'a pas d'âge minimum national unifié pour l'accès aux médias sociaux.

L'enquête, dévoilée quelques jours avant que la ministre des finances, Nirmala Sitharaman, ne présente le budget fédéral, recommande aux familles de limiter le temps passé devant l'écran, de ne pas utiliser d'appareils et de partager des activités hors ligne.

"Les plateformes devraient être responsables de l'application de la vérification de l'âge et des paramètres par défaut adaptés à l'âge, en particulier pour les médias sociaux, les applications de jeu, les fonctions de lecture automatique et la publicité ciblée", indique l'étude.

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , la société mère de YouTube, et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.