L'Inde approuve l'achat de 114 Rafale-presse

(Ajoute précisions)

Le Conseil indien des acquisitions de Défense a approuvé jeudi l'achat de 114 avions de combat Rafale auprès de Dassault Aviation AM.PA pour un montant de 3.250 milliards de roupies (30,2 milliards d'euros), rapportent des médias locaux à quelques jours de la visite d'Emmanuel Macron en Inde.

Le ministère indien de la Défense a déclaré sans donner de détails que le Conseil avait validé une méga-commande d'équipements militaires à 3.600 milliards de roupies incluant des Rafale et des missiles pour son armée de l'air, des missiles antichar pour son armée de terre et des avions de reconnaissance P-81, fabriqués par Boeing BA.N , pour sa marine.

Ce feu vert à l'achat de Rafale ouvre la voie à la discussion des détails commerciaux et techniques entre Paris et New Delhi après la visite d'Emmanuel Macron la semaine prochaine en Inde.

En avril dernier, New Delhi avait déjà donné son aval à l'acquisition de 26 Rafale marine destinés à équiper les deux porte-avions de la marine indienne, qui s'ajoutaient aux 36 Rafale commandés par l'Inde dans les années 2010.

Le nombre d'escadrons de chasse de l'armée de l'air indienne est tombé ces derniers mois à 29, contre un objectif fixé à 42.

Son appareil de base, le MiG-21, a été retiré du service en septembre et d'anciennes versions du MiG-29, du Jaguar et du Mirage 2000 devraient également disparaître dans les années à venir.

L'Inde fabrique aujourd'hui son propre appareil, le Tejas, destiné à remplacer le MiG-21. New Delhi a passé commande auprès de la firme Hindustan Aeronautics HIEA.NS pour près de 180 Tejas Mk-1A mais aucun de ces modèles n'a encore été livré en raison de problèmes d'approvisionnement auprès de son motoriste américain GE Aerospace GE.N .

(Rédaction de New Delhi, version française Benjamin Mallet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)