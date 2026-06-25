L'incendie a été éteint à la raffinerie de Trainer de Monroe Energy, en Pennsylvanie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre et du chapeau: l'incendie a été éteint) par Nicole Jao et Ashitha Shivaprasad

Un incendie a été éteint jeudi dans la salle des pompes d'une unité de traitement de la raffinerie de Monroe Energy, d'une capacité de 190.000 barils par jour, située à Trainer, en Pennsylvanie, a indiqué la société dans un communiqué.

La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue à l'heure actuelle, a précisé la société, ajoutant qu'une enquête approfondie serait menée sur cet incident. Un employé a été légèrement blessé et a été transporté hors du site pour y recevoir des soins médicaux, selon le communiqué. La raffinerie de Trainer, située au sud-ouest de Philadelphie, appartient à Monroe Energy, une filiale de Delta Air Lines

DAL.N . L'usine produit du kérosène et d'autres carburants destinés aux transports, notamment de l'essence et du diesel.

L'incendie s'est déclaré alors que la raffinerie remettait en service le craqueur catalytique fluide d'une capacité de 68.000 barils par jour après un arrêt la semaine dernière, a indiqué une source proche du dossier. Un craqueur catalytique transforme le pétrole brut lourd en produits pétroliers.

Delta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les prix du kérosène aux États-Unis ont bondi après le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, les attaques ayant perturbé les exportations de brut et de carburant en provenance du Moyen-Orient. Les prix devraient désormais baisser à mesure que les cours du brut reculent et que davantage de pétroliers recommencent à transiter par le détroit d’Ormuz. Toutefois, toute nouvelle perturbation pourrait resserrer un marché des carburants déjà tendu et faire remonter les prix.