 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'île de Kharg, plate-forme stratégique pour le pétrole iranien
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 13:52

par Tony Munroe

L'île de Kharg, où l'armée américaine dit avoir bombardé des dizaines de cibles militaires au cours de la nuit de vendredi à samedi, est la plate-forme par laquelle l'Iran effectue 90% de ses exportations de pétrole et elle est depuis longtemps considérée comme un point de vulnérabilité pour Téhéran, qui menace de fortes représailles en cas d'attaque de ses installations d'hydrocarbures.

Le président américain Donald Trump a menacé à la suite des frappes de la nuit de s'en prendre aux installations pétrolières sur l'île si l'Iran continuait à bloquer le détroit d'Ormuz.

L'Iran, qui avait augmenté sa production de pétrole avant le déclenchement du conflit par des bombardements israélo-américains le 28 février, a continué depuis à livrer du brut au rythme de 1,1 à 1,5 million de barils par jour (bpj), selon les données de TankerTrackers.com et Kpler.

Les acteurs du marché pétrolier sont attentifs au moindre dégât susceptible d'être infligé au dense réseau d'oléoducs, de terminaux et de réservoirs de pétrole sur l'île de Kharg, située dans le Golfe à moins de 30 km du littoral iranien. Même infime, une perturbation de l'activité sur l'île contribuerait à tendre un peu plus le marché pétrolier mondial alors que les cours du brut se sont déjà envolés depuis le début du conflit avec la contraction de l'offre.

"Si vous supprimez les infrastructures de Kharg, vous enlevez pour de bon 2 millions de bpj du marché", dit Dan Pickering, directeur des investissements chez Pickering Energy Partners.

L'Iran a prévenu samedi que toute attaque contre ses propres infrastructures énergétiques l'amènerait en représailles à prendre pour cible les installations dans la région des compagnies pétrolières associées aux Etats-Unis.

"Je suis très inquiet du fait que cela fasse grimper la température, l'Iran a moins à perdre et il semble jouer l'escalade. Quand il est acculé, l'Iran s'enhardit fortement", dit Patrick De Haan, analyste chez GasBuddy, spécialiste du suivi des prix des carburants aux Etats-Unis.

UN PÉTROLE ESSENTIELLEMENT DESTINÉ À LA CHINE

En réaction aux frappes israélo-américaines contre son territoire, l'Iran empêche déjà quasi complètement toute navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du commerce mondial de pétrole, essentiellement à destination de l'Asie.

Située à environ 500 km au nord-ouest de ce détroit, l'île de Kharg est entourée d'eaux profondes permettant l'accostage des pétroliers trop grands pour s'approcher du littoral continental, caractérisé par des hauts-fonds.

L'essentiel du pétrole chargé sur ces tankers est à destination de la Chine, premier importateur mondial de brut.

L'Iran représente 11,6% des importations chinoises de pétrole par la mer depuis le début de l'année, selon les données de Kpler, spécialiste du suivi de l'activité des pétroliers. Il est surtout acheté par des raffineurs indépendants attirés par les forts rabais consentis par Téhéran en raison des sanctions américaines à son encontre.

L'Iran a exporté en moyenne 1,7 million de bpj jusqu'à présent cette année, dont 1,55 million via l'île de Kharg, selon Kpler.

Avant le déclenchement des hostilités, l'Iran avait porté ses exportations à environ 2,17 millions de bpj en février, avec un pic à 3,79 millions la semaine du 16 février, toujours selon les données de Kpler.

Les capacités de stockage à Kharg sont estimées à environ 30 millions de barils et elles étaient remplies à hauteur d'environ 18 millions de barils début mars, est-il écrit dans un rapport de JPMorgan fondé sur des données de Kpler.

Plusieurs superpétroliers étaient en cours de chargement mercredi à Kharg, et encore deux samedi, a rapporté le site spécialisé TankerTrackers sur la foi d'images par satellite.

L'Iran est le troisième producteur au sein de l'Opep, avec environ 3,3 millions de bpj de brut auxquels s'ajoutent 1,3 million de bpj de condensats et d'autres produits. Sa production représente environ 4,5% du marché mondial.

(Tony Munroe, Liz Hampton et Siyi Liu, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,13 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
103,89 USD Ice Europ +2,10%
Pétrole WTI
99,35 USD Ice Europ +3,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les dégâts laissés après une frappe israélienne nocturne dans le quartier de Haret Hreik , dans la banlieue sud de Beyrouth, le 14 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 14.03.2026 14:05 

    Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée samedi dans sa troisième semaine : - Le consulat des Emirats au Kurdistan irakien visé Les Emirats arabes unis ont affirmé samedi que leur consulat dans la région du Kurdistan autonome, dans ... Lire la suite

  • Image satellite prise par l'Agence spatiale européenne (ESA) de l'île de Kharg, le principal terminal pétrolier de l'Iran, le 7 mars 2026 ( EUROPEAN SPACE AGENCY / - )
    L'île de Kharg, hub pétrolier de l'Iran, ciblée par les Américains
    information fournie par AFP 14.03.2026 13:08 

    L'île de Kharg, prise pour cible vendredi par des frappes américaines, est un site pétrolier clef de l'Iran d'où partent environ 90% de ses exportations de brut. Située dans le nord du Golfe, à environ 30 km des côtes et à près de 500 km du détroit d'Ormuz, Kharg ... Lire la suite

  • Un pétrolier ancré face au port de Marseille-Fos, dans le sud de la France, le 13 mars 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 14.03.2026 13:04 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales samedi vers 12H00 GMT, au 15e jour de la guerre au Moyen-Orient: Deux navires à destination de l'Inde ont traversé le détroit d'Ormuz Deux navires battant pavillon indien et transportant du gaz de pétrole liquéfié ... Lire la suite

  • Des colonnes de fumée s’élèvent depuis une zone où une installation énergétique est implantée à Fujaïrah, aux Emirats arabes unis le 14 mars 2026 ( AFP / - )
    Troisième semaine de guerre au Moyen-Orient, entrée dans sa "phase décisive", selon Israël
    information fournie par AFP 14.03.2026 12:51 

    Entrée samedi dans sa troisième semaine, la guerre au Moyen-Orient s'engage dans sa "phase décisive" d'après Israël, décidé à anéantir, avec son allié américain, le pouvoir iranien qui continue de riposter en ciblant des infrastructures dans le Golfe. Le 28 février, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank