Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec secteur automobile)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne, expliquant sa décision par le fait, qu'à ses yeux, l'UE n'a pas respecté leur accord commercial.

* TF1 TFFP.PA - Le groupe audiovisuel français a annoncé jeudi une baisse plus marquée que prévu de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse persistante de la publicité, et a averti que ce marché resterait "sous forte pression" en 2026, tout en confirmant ses objectifs annuels.

* BP BP.L envisage de se retirer partiellement ou totalement de ses activités en mer du Nord britannique, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* UMICORE UMI.BR - Le groupe belge a déclaré jeudi que son résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour l'ensemble de l'année 2026 devrait avoisiner 1 milliard d'euros, dépassant ainsi les prévisions des analystes qui s'élevaient à 880,7 millions d'euros, selon le consensus Vara fourni par la société.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N41D160

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)