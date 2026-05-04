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GameStop fait une offre de rachat pour eBay d'environ $56 mds
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 04:44

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de GameStop

PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de GameStop

GameStop a annoncé dimanche avoir ‌proposé de racheter toutes les actions ordinaires d'eBay Inc pour environ 56 milliards ​de dollars, le directeur général du distributeur de jeux vidéos déclarant au Wall Street Journal que cette opération permettrait de créer un "concurrent légitime" d'Amazon.

Cette offre fixe ​à 125 dollars le prix de l'action eBay, soit un montant supérieur d'environ 20% à sa clôture ​vendredi.

Dans une lettre envoyée au conseil d'administration ⁠d'eBay, le directeur général de GameStop a indiqué que le groupe ‌avait accumulé une participation de 5% dans le site de vente en ligne.

Ryan Cohen a déclaré au Wall Street Journal que ​réunir eBay et GameStop sous ‌le même toit permettrait d'ouvrir d'importantes opportunités de revenus ⁠et de réduction des coûts.

La nouvelle entité "pourrait devenir un concurrent légitime d'Amazon", a-t-il ajouté dans un entretien au journal.

Les quelque 1.600 boutiques dont GameStop dispose aux ⁠Etats-Unis permettrait à ‌eBay de disposer d'un réseau national pour répondre aux commandes et ⁠effectuer également du commerce physique, a dit Ryan Cohen dans la lettre ‌envoyée au conseil d'administration d'eBay.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans ⁠l'immédiat par Reuters auprès d'eBay.

GameStop est évalué à près de ⁠12 milliards de dollars, ‌tandis qu'eBay a une valeur de marché évaluée à environ 46 milliards de ​dollars.

La transaction proposée pourrait chambouler l'approche ‌des fusions-acquisitions, alors qu'il est rare qu'une entreprise jette son dévolu sur un groupe à la taille ​près de quatre fois supérieure.

Ryan Cohen dit avoir les soutiens financiers pour réaliser l'opération, dont une lettre d'engagement de TD Bank portant sur ⁠environ 20 milliards de dettes. Selon le Wall Street Journal, le directeur général de GameStop pourrait solliciter également des investisseurs externes, comme des fonds souverains du Moyen-Orient, pour financer l'acquisition d'eBay.

Il a exprimé également son intention de diriger le groupe qui serait issu de cette fusion.

(Mihika Sharma et Chandni Shah à Bangalore; ​version française Jean Terzian)

Fusions / Acquisitions
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