L'IA déborde sur Valeo qui flambe

Valeo signe la plus forte hausse du SBF 120 et s'envole de 17,68%, à 16,57 euros, grâce à des notes de JP Morgan et Jefferies.

JP Morgan a indiqué que l'équipementier automobile français pourrait bénéficier du déploiement de l'intelligence artificielle grâce à ses solutions de refroidissement des batteries pour les centres de données.

L'analyse révèle que Valeo rechercherait activement des débouchés dans les centres de données et les systèmes de stockage d'énergie par batterie. JP Morgan précise que le groupe a décroché un contrat de 225 millions de dollars, le premier dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), un projet qui ne nécessite aucun investissement en capital supplémentaire.

JP Morgan rappelle également que la société souhaite se diversifier en explorant des opportunités dans le secteur de la défense en intensifiant l'assemblage de drones équipés de moteurs électriques.

En ce qui concerne son activité dans l'automobile, JP Morgan la qualifie de "résiliente", notamment par ce que la hausse du prix des matériaux a été en grande partie répercutée sur les clients.

La recommandation de JP Morgan est à surpondérer, avec une cible de cours de 22 euros.

Même son de cloche chez Jefferies

Pour la banque d'investissement américaine, "le potentiel de croissance issu des opportunités dans la gestion de l'énergie et la gestion thermique (BESS et centre de données) gagne du terrain et pourrait commencer à devenir un véritable moteur de croissance pour Valeo".

Le courtier explique que cela pourrait entraîner un potentiel de revalorisation supplémentaire, malgré la nette surperformance du titre depuis le début de l'année ( 20,80% sans compter la hausse du jour).

Jefferies table sur un deuxième trimestre plus résilient, avant un pivot vers la croissance attendu pour l'exercice 2027. La recommandation reste à conserver avec une cible de cours à 13,20 euros, contre 10,60 euros précédemment.